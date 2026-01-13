美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）波士頓紅襪雖在休賽季積極補強，網羅投手歐維耶多（Johan Oviedo）、葛雷（Sonny Gray）以及捕手康崔拉斯（Willson Contreras）但未能留住明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）讓戰力出現漏洞，根據《MassLive》記者麥克亞當（Sean McAdam）報導指出，紅襪將鎖定另一名三壘重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）。
紅襪三壘成漏洞 蘇亞雷斯成理想人選
隨著布萊格曼離隊，梅耶（Marcelo Mayer）雖具備多位置調度彈性，但紅襪目前在三壘與二壘戰力配置上仍顯空缺，勢必要尋找替代人選。麥克亞當引述了解蘇亞雷斯市場行情的消息人士指出，紅襪已向相關方面釋出善意，並對蘇亞雷斯展現高度興趣，接下來是否正式投入競標，預計很快就會有答案。
對紅襪而言，補進一名內野手已是當務之急。若無法順利簽下明星游擊手比薛特（Bo Bichette），蘇亞雷斯很可能成為務實且可行的替代方案。據悉，費城費城人目前對比薛特展現強烈興趣，紅襪恐需提前為備案鋪路。
長打火力仍在 蘇亞雷斯成自由市場熱門人選
現年34歲的蘇亞雷斯，生涯累積325轟，上季效力亞利桑那響尾蛇與西雅圖水手，合計敲出49發全壘打，長打火力依舊在線。雖然防守與年齡因素有所疑慮，但若以短期合約形式網羅，仍具有一定的性價比。
理想情況下，紅襪仍希望布萊格曼留隊或比薛特能披上紅襪戰袍，不過若球隊在薪資與市場現實下選擇較為節制的路線，蘇亞雷斯無疑是合理選項之一。只要他的火力能在芬威球場延續，勢必能在一定程度上彌補失去布萊格曼的火力漏洞。
資料來源：《The Sporting News》
