NBA美國職籃（National Basketball Association）鳳凰城太陽在本賽季開打前，球隊陣容迎來換血，原先外界預期新賽季戰績將滑落至後段班，但目前太陽以24勝15敗暫居西區第6名，因此太陽是否會在交易截止日前補強球隊，成為球迷關注焦點，但《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）近日點出，其實太陽本季最大補強已經在陣中。
太陽未必補強 溫德霍斯特提不同觀點
外界普遍認為，太陽可能考慮透過交易釋出部分戰力，以降低薪資總額、避免再度陷入豪華稅壓力。半個賽季前，球隊仍處於「第二奢侈稅線」之上。不過，溫德霍斯特（Brian Windhorst）提出不同看法，認為鳳凰城未必需要在交易市場上有所動作。
溫德霍斯特近日作客《Suns After Dark》Podcast時直言，太陽本季最重要的「季中補強」已經在陣中，而那人就是格林（Jalen Green）「太陽過去確實常在季中完成重大補強，但這一次，他們的補強會是格林。」
KD交易案主菜之一 格林僅打兩場就受傷
格林是太陽休賽季杜蘭特（Kevin Durant）交易案的核心人物之一，當時太陽將杜蘭特送往休士頓火箭，換回格林、布魯克斯（Dillon Brooks），以及多枚選秀權，最終轉化為新秀馬魯阿奇（Khaman Maluach）、弗萊明（Rasheer Fleming）與布瑞亞（Koby Brea）。
格林本季僅為太陽出賽兩場，自11月初因右腿後肌拉傷後便高掛免戰牌。在他本季唯一一場完整比賽中，面對洛杉磯快艇，格林攻下29分，三分球13投6中、兩分球7投4中，幫助太陽以115比：102取勝。不過，他在隔一場比賽僅上場6分鐘便提前退場，隨後持續缺陣至今。
資料來源：《The Sporting News》
