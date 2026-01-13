我是廣告 請繼續往下閱讀

UBL大專棒球聯賽複賽持續進行，昨（12）日臺北市立大學以11：9擊退輔仁大學，終止複賽2連敗，也搶下第4勝，保住晉級4強的一線生機。台日混血的主戰捕手白井雄登前役首打席開轟，賽後接受主播王翊亘訪問時，在分享開轟的過程中，意外脫口說出，「我前2場打擊『他媽』超爛，沒想很多，就輕鬆打。」白井受訪的片段也在網路上瘋傳，成為場外話題。白井雄登現年23歲，是台灣與日本的混血兒，高中就讀愛知縣成章高等學校，當初為了學習中文來台留學，目前就讀北市大4年級，是陣中主力「捕手砲」。昨日面對輔仁大學，白井在首局把握一、三壘有跑者的局面，從輔大先發投手胡旻新手中敲出三分砲，這是他本屆賽會第3轟，暫居UBL全壘打王。若白井畢業後投入中職選秀，符合「永田條款」，可視為本土球員。北市大最終靠著強大的火力串聯，以11：9擊退輔大，進帳複賽第4勝，保住晉級最終4強賽的資格，賽後白井在受訪時，意外逗樂收看轉播的觀眾，賽事主播王翊亘請白井分享首打席開轟的過程，白井表示，「因為我前2場打擊『他媽』超爛，沒想很多，就輕鬆打。」此話一出，王翊亘與球評陳師正也不禁笑了出來。前役前5局北市大領先7分，後續輔大緊追不放，白井也不停喊暫停，上前安撫投手情緒，他表示，「今天投手都很急，因為很想贏，前兩場輸球，喊個暫停，請投手慢慢來，按照自己的節奏。」目前UBL複賽賽程進入尾聲，臺灣體大率先取得4強門票，剩下3張將由北市大、國立體大、南華大學以及臺東大學共同爭奪。