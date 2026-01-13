NBA美國職籃（National Basketball Association）費城76人今（13）日客場迎戰多倫多暴龍，費城三巨頭馬克西（Tyrese Maxey）、喬治（Paul George）以及恩比德（Joel Embiid）此戰皆先發上陣，，其中馬克西砍下全場最高的33分、4籃板、2助攻，76人本場比賽手感火燙，上半場命中率高達73％，半場打完就拉開20分差距，終場76人就以115：102擊敗暴龍。
恩比德、馬克西開局火燙 首節就拉開差距
首節恩比德與馬克西火力全開，馬克西首節7投6中，其中包含3記三分球，單節砍下18分，恩比德單節也貢獻11分，反觀暴龍手感不佳，單節團隊僅拿下28分，首節打完76人45：28領先暴龍。
次節76人單節投進6記三分球，埃奇庫姆（VJ Edgecombe）個人就投進3記，在外圍火力持續開火下，暴龍僅靠英格拉罕（Brandon Ingram）一人獨撐，半場結束76人將領先拉開至29分，以80：51領先暴龍。
第三節76人單節僅攻下19分，但暴龍依舊無法找到進攻手感，雙方差距始終維持在20分，末節76人進攻當機單節僅拿下16分，暴龍趁機追分，一度將落後縮小至16分，但最終還是無法扳平比分，終場76人就以115：102擊敗暴龍。
費城三巨頭表現優異 暴龍僅靠英格拉罕獨撐
馬克西本場比賽拿下33分、4籃板、2助攻，恩比德砍下27分、8籃板、4助攻，喬治貢獻15分、4籃板、6助攻；暴龍方面英格拉罕拿下17分、10籃板、7助攻，巴恩斯（Scottie Barnes）貢獻15分、4籃板。
資料來源：《NBA》
我是廣告 請繼續往下閱讀
首節恩比德與馬克西火力全開，馬克西首節7投6中，其中包含3記三分球，單節砍下18分，恩比德單節也貢獻11分，反觀暴龍手感不佳，單節團隊僅拿下28分，首節打完76人45：28領先暴龍。
次節76人單節投進6記三分球，埃奇庫姆（VJ Edgecombe）個人就投進3記，在外圍火力持續開火下，暴龍僅靠英格拉罕（Brandon Ingram）一人獨撐，半場結束76人將領先拉開至29分，以80：51領先暴龍。
第三節76人單節僅攻下19分，但暴龍依舊無法找到進攻手感，雙方差距始終維持在20分，末節76人進攻當機單節僅拿下16分，暴龍趁機追分，一度將落後縮小至16分，但最終還是無法扳平比分，終場76人就以115：102擊敗暴龍。
費城三巨頭表現優異 暴龍僅靠英格拉罕獨撐
馬克西本場比賽拿下33分、4籃板、2助攻，恩比德砍下27分、8籃板、4助攻，喬治貢獻15分、4籃板、6助攻；暴龍方面英格拉罕拿下17分、10籃板、7助攻，巴恩斯（Scottie Barnes）貢獻15分、4籃板。
資料來源：《NBA》