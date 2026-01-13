我是廣告 請繼續往下閱讀

達拉斯獨行俠隊球星「AD」安東尼·戴維斯（Anthony Davis）的傷情再度引發外界關注。AD日前遭受左手韌帶損傷，若最終確定需要進行手術，恐將缺席數個月的賽事。獨行俠總教練傑森·基德（Jason Kidd）在今（13）日對陣布魯克林籃網隊的賽前受訪時坦言，對於AD的傷情更新「目前沒有確切時間表」。針對AD的傷勢進度，基德向媒體表示：「本周某個時間點，戴維斯會與醫生進行會談，但目前針對何時會發布進一步聲明，並沒有設定任何日程或時間表。」這場傷病不僅衝擊了獨行俠的戰力，也讓原本滿天飛的交易傳聞瞬間冷卻。分析指出，在傷情未明且可能長期缺陣的情況下，AD在2月5日交易截止日前易主的機會已變得微乎其微。本周與醫生的會面結果，將成為決定這名頂尖長人本季命運的關鍵。獨行俠隊本季深受傷病困擾，除了AD外，前鋒華盛頓（PJ Washington）也因右腳踝扭傷缺陣。對此基德強調：「我們以前也經歷過這種情況，過去幾年我們遭遇了很多傷病。現在必須秉持『下一位上場（Next man up）』的心態，球員們必須展現出職業球員的態度，上場奮戰。」關於華盛頓的近況，基德透露他已經開始進行球場訓練，並希望能在一周內回歸。今日的比賽前，獨行俠隊戰績僅為14勝25敗，而對手籃網隊同樣陷入低潮，戰績為11勝25敗。在缺少AD這名禁區支柱的情況下，基德如何帶領這支人手短缺的球隊走出谷底，將是接下來幾週的觀察重點。