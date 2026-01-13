我是廣告 請繼續往下閱讀

布魯克林籃網隊明星前鋒「MPJ」小麥可·波特（Michael Porter Jr.）在今（13）日對陣達拉斯獨行俠隊的比賽中大放異彩，儘管球隊最終以105：113落敗，但MPJ在「背靠背」回歸後的強勢表現，17投9中，其中包括6顆三分球，轟下28分。這場比賽被外界視為金州勇士隊的「驗貨之戰」，MPJ的高效率數據讓勇士球迷既興奮又擔憂。在周一對陣灰熊隊輪休後，MPJ今日重返先發陣容，全場展現極致效率，轟下28分、9籃板與3助攻。他在三分線外出手10次命中6球，命中率高達60%，且罰球4投全中。籃網雖然少了核心新秀Egor Demin與得分好手Cam Thomas，但在MPJ的帶領下曾一度追近比分。籃網隊中鋒戴隆·夏普（Day'Ron Sharpe）也打出賽季代表作，貢獻14分、12籃板。然而，籃網防守端仍難以限制獨行俠狀元郎Cooper Flagg，讓這位超級新秀全場砍下27分、5籃板與5助攻，導致籃網苦吞客場敗仗。根據此前報導，勇士可能會開出「4換1」的交易報價，其中包括庫明加（Jonathan Kuminga）和一個首輪選秀權。這場精彩表現讓在網路上觀戰的勇士球迷反應兩極。不少球迷感嘆，MPJ的表現證明了他正是柯瑞（Stephen Curry）身邊最完美的進攻解答，但隨之而來的是對交易籌碼的哀嘆：有球迷直言：「他太出色了，勇士管理層一向視首輪選秀權如命根子，恐怕不捨得付出足夠代價。」部分球迷則持觀望態度，認為：「為什麼要現在梭哈MPJ？我們可以等到休賽季看看有沒有機會追求揚尼斯（Giannis Antetokounmpo）。」除了場上表現，MPJ過往在Podcast上的言論也引發討論，部分勇士球迷對其價值觀感到遲疑。但隨即有球迷反駁，認為勇士隊過去也曾有過爭議球員，只要能贏球並融入體系，一切都不是問題。隨著1月15日庫明加（Jonathan Kuminga）交易限制解除在即，這場「驗貨之戰」無疑推高了MPJ的身價。目前勇士隊提出的「3球員1首輪」報價是否能打動籃網，或是籃網將堅持索要2個首輪選秀權，將是未來幾天NBA交易市場最熱門的話題。籃網隊下一站將前往紐奧良挑戰鵜鶘隊，而MPJ是否會在那之前就披上勇士戰袍，全聯盟都在拭目以待。