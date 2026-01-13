我是廣告 請繼續往下閱讀

達拉斯獨行俠隊今（13）日在主場迎戰布魯克林籃網隊，靠著老將克雷·湯普森（Klay Thompson）替補出發砍下18分並達成職業生涯里程碑，加上選秀狀元庫柏·弗拉格（Cooper Flagg）攻下全場最高26分，終場以113：105力克籃網，守住主場勝利。此役湯普森湯普森投進生涯第2800顆三分球，成為史上第5位達成此里程碑的球員。本場比賽最大的焦點在於湯普森的歷史紀錄。他替補出賽26分鐘，展現極高效率，三分球9投6中攻下18分。在第四節還剩8分50秒時，湯普森投進了職業生涯第2800個三分球，正式成為NBA歷史上第五位達到此里程碑的球員。賽後，湯普森拿著比賽用球出席記者會，談到這項成就時他感性表示：「我不完全清楚具體數字，但我知道自己接近了。說實話，能達成這樣的成就感覺很棒，這是一個很酷的位置。」目前他的生涯三分球總數來到2801顆，距離超越排名第四位的利拉德（Damian Lillard，2804顆）僅差4球，極有望在周四對陣丹佛金塊隊時改寫排名。在安東尼·戴維斯（Anthony Davis）、華盛頓（PJ Washington）及加福德（Daniel Gafford）等多名主力缺陣下，19歲的狀元郎弗拉格挺身而出。他全場繳出26分、5籃板與5助攻，在AD缺陣期間成為球隊頭號進攻選擇。雖然弗拉格在第三節一度因踩到對手腳背導致左腳踝扭傷退場，但他隨後迅速重返賽場，並在比賽最後2分鐘完成一記震撼全場的雙手灌籃，隨後又在最後1分32秒投進致命三分球，徹底粉碎籃網的反撲希望。獨行俠總教練傑森·基德（Jason Kidd）此役排出了全新先發陣容，由哈迪（Jaden Hardy）與鮑威爾（Dwight Powell）領銜。除了湯普森的外線火力，前鋒馬歇爾（Naji Marshall）表現極其全面，攻下22分並送出9次助攻，正負值+12為全場最高。籃網隊方面，雖然小麥可·波特（Michael Porter Jr.）狂砍28分、9籃板，中鋒夏普（Day'Ron Sharpe）也有14分、12籃板的雙十表現，但仍難敵獨行俠團隊15記三分球的強大火力。獨行俠在傷兵滿營的困境下，成功貫徹「下一位上場（Next man up）」的精神，目前戰績來到15勝25敗。史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）：4199顆詹姆斯·哈登（James Harden）：3288顆雷·艾倫（Ray Allen）：2973顆達米安·利拉德（Damian Lillard）：2804顆克雷·湯普森（Klay Thompson）：2801顆