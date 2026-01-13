我是廣告 請繼續往下閱讀

棒球強權美國隊正式向世界宣告重奪金盃的決心！隨著明尼蘇達雙城隊明星中外野手拜倫·巴克斯頓（Byron Buxton）於12日（日本時間13日）宣布參戰，第6屆世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）美國隊的「超銀河系軍團」正式宣告完成。日媒估算，這套被譽為「歷代最強」的先發陣容，球員契約總額高達14.6億美元（約合新台幣439億元），讓志在連霸的日本隊面臨史上最嚴峻挑戰。隨著巴克斯頓的加盟，美國隊先發九人名單已無死角。巴克斯頓去年賽季繳出生涯新高的35轟、24盜，並榮獲銀棒獎，他的到來填補了外野最後一塊拼圖。此前，費城人隊強打哈波（Bryce Harper）已確定鎮守一壘，加上去年單季60轟的捕手勞雷（Cal Raleigh）、洋基隊長賈吉（Aaron Judge）以及響尾蛇隊新星卡羅爾（Corbin Carroll），這條打線的薪資與破壞力皆屬異次元等級。投手陣容同樣令人窒息，由底特律老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）與匹茲堡海盜隊史基斯（Paul Skenes）這對「賽揚獎雙王牌」領銜，誓言封鎖各國強打。美國隊名單曝光後，在日本社群媒體X上引發巨大震撼，不少日本球迷對這支「完全體」美國隊感到悲觀：「外野防線簡直是鐵壁」、「這陣容簡直是最終BOSS（魔王），太過分了」、「如果這支球隊沒奪冠才奇怪吧」、「連單季31轟35盜的PCA（Pete Crow-Armstrong）都只能當替補，這深度太離譜」。《Talkin’ Baseball》預測美國隊先發名單（與合約總額）：一壘手：哈波（Bryce Harper）｜3.3億美元二壘手：杜蘭（Brice Turang）｜415萬美元三壘手：韓德森（Gunnar Henderson）｜850萬美元游擊手：小威特（Bobby Witt Jr.）｜2.887億美元捕手：羅利（Cal Raleigh）｜1.05億美元右外野：賈吉（Aaron Judge）｜3.6億美元中外野：巴克斯頓（Byron Buxton）｜1億美元左外野：卡羅爾（Corbin Carroll）｜1.11億美元指定打擊：舒瓦伯（Kyle Schwarber）｜1.5億美元面對美國隊如此認真建軍，日本隊雖有大谷翔平（Shohei Ohtani）坐鎮，但要在3月阻擋這支完全體軍團完成連霸，難度恐怕遠超往屆。