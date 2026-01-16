我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五月天連續12年被上班族票選為尾牙最想看到的歌手。（圖／五月天IG@imayday55555)

▲吳宗憲前年被票選為尾牙最想看到的主持人。（圖／公視台語台提供）

▲A-Lin去年底在台東跨年演唱會上的精彩表現，讓她2026年開春人氣就直線飆升。（圖／索尼唱片提供）

農曆春節即將到來，各家企業正如火如荼地籌備尾牙活動，過去yes123都會發起網路調查，請上班族投票尾牙最想看到的表演歌手；2024年底的調查結果出爐，第1名由亞洲天團五月天拿下，他們獲得37.7％的員工投票，已連續12年蟬聯冠軍，得票率遠超天后蔡依林以及天王周杰倫。而根據近日娛樂熱焦議題來看，五月天、蔡依林仍受到大批歌迷喜愛，而阿妹、A-Lin在台東跨年演唱會的精彩演出，也異軍突起、聲量大幅暴漲，應該也會是尾牙歌手熱門人選。yes123求職網於2024年12月發布的「年終獎金與尾牙計畫調查」顯示，在可複選情況下，上班族最期待看到的尾牙表演歌手前5名，分別是五月天（37.7%）、Energy（36.8%）、蔡依林（35.8%）、伍佰（30.6%）、張惠妹（29.6%）。第6至10名則為S.H.E（28.6%）、周杰倫（27.3%）、玖壹壹（21.8%）、A-Lin（21%）、林俊傑（20%）。至於最想看到的尾牙主持人，冠軍則是吳宗憲（34.7%），其次是曾國城（33.9%）、Lulu黃路梓茵（33%）、小S（31.1%）、陶晶瑩（30.1%）、胡瓜（25.9%）、陳漢典（21.9%）、浩角翔起（20.9%）、林志玲（19.7%）、張菲（18.6%）。yes123指出，五月天已蟬聯了12年冠軍，吳宗憲則是拿下2連冠。而這份調查的投票時間為2024年11月26日到12月9日，以網路問卷形式進行抽樣，有效問卷共1388份、信心水準為95％。不過很可惜的是，yes123 2025年的尾牙計畫網路問卷調查中，不再有與藝人相關的投票題目，因此這份數據並非最新資訊。而根據近期的娛樂熱門議題推估，蔡依林在大巨蛋演唱會的精采表現後，聲量大大飆升，若調查重啟，蔡依林的得票數應該有機會提高；另一名黑馬人選則是在台東跨年演唱會上玩瘋的A-Lin，不僅歌唱實力不容質疑，幽默、放得開的個性讓A-Lin在今年初再度翻紅！