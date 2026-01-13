我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊在今（13）日客場挑戰沙加緬度國王的比賽中，以112：124敗下陣來，苦吞近期的一波3連敗。即便陣中球星唐西奇（Luka Doncic）瘋狂轟下42分，依然難掩湖人全隊外線集體熄火的窘境。然而，湖人主帥雷迪克（JJ Redick）在賽後採訪中的發言，稱球隊本該有50次潛在助攻機會，然而未能把握，將敗因歸咎於手感。賽後，雷迪克對於球隊的進攻執行力感到失望。他表示：「我原本期待我們這場比賽能有50次助攻，但實際上只有21次，我們簡直連一個球都投不進。」 根據數據統計，湖人全隊此役84投41中，命中率雖然接近五成，但三分球卻是慘不忍睹的36投8中，命中率僅有22.2%。雷迪克進一步指出，湖人今晚其實創造了約50次潛在助攻（Potential Assists）的機會，但因為球員無法將空檔轉化為進球，導致進攻效率崩盤。他更將失利歸咎於對手手感過於火熱：「過去七場我們的防守一直是聯盟頂尖之一，但今晚遇到的是一支手感發燙的球隊。」與湖人的低迷形成強烈對比，國王隊本場外線手感熱得發紫，全隊三分球26投17中，命中率高達65.4%。其中蒙克（Malik Monk）一人便貢獻9投7中，連平時不擅長投射的威斯布魯克（Russell Westbrook）也投出8中4的高標表現。湖人記者Daniel Starkand賽後在社群媒體上直言不諱地指出：「當你隊裡有唐西奇這樣的球員時，你需要投射和防守。而湖人這兩樣都沒有。」 數據顯示，除了唐西奇三分球9投2中外，湖人其餘先發球員在三分線外合計13投0中；若非布朗尼（Bronny James）在垃圾時間投進2記三分，湖人全隊的三分命中率將跌破兩成。唐西奇此役出戰近37分鐘，25投16中高效率攻下42分、7籃板、8助攻與4抄截，且在前三節結束時便已拿下40分，幾乎憑藉一己之力扛起球隊近半得分。然而，到了關鍵第四節，唐西奇因體力下滑4投僅1中，且隊友未能適時提供火力支援，最終只能眼睜睜看著比賽溜走。這場敗仗讓湖人戰績來到23勝14負，且在過去兩場比賽中連續輸給勝率不足五成的公鹿與國王。在唐西奇與詹姆斯（LeBron James）合砍64分的情況下，其餘隊友合計僅得48分，投籃命中率更只有40%。