華語樂壇天王周杰倫（周董）跨界挑戰新領域，官方宣布他將受邀參與2026《澳洲網球公開賽》相關特別賽事「一球制勝（One Point Slam）」，於1月14日下午4點半在羅德拉沃競技場登場，活動將透過澳網官方頻道與全球轉播平台同步曝光。放眼近年國際體育賽事與流行巨星BTS、TWICE等的合作模式，多數仍停留在賽前開球、場邊站台、表演、觀賽，但周杰倫這次不是來「露個臉」，而是實際下場完成比賽動作，參與性質明顯不同，也讓這場澳網特別賽在官宣第一時間就被討論到破表。
BTS、TWICE是體育賽事愛邀請名單 露個臉就獲得大曝光
南韓超人氣男團BTS成員V去年（2025）8月受邀前往MLB洛杉磯道奇隊主場，擔任比賽開球嘉賓，身穿道奇隊7號球衣投出一記好球，瞬間引爆全場歡呼。他與大谷翔平的合照更是橫掃社群與體育版面，成功讓原本不追棒球的粉絲也跟著關注比賽。不過即便聲量驚人，V的角色仍屬於賽前儀式與形象曝光，並未實際進入比賽本體。
BLACKPINK方面，成員們近年多次以時尚與流行文化代表身分現身體育場合，包含出現在NBA場邊以及聯名推出周邊商品、F1賽事觀眾席與各大國際運動盛會，往往一現身就成為轉播鏡頭與社群焦點，這類站台型合作成功為賽事帶來全球曝光，也讓體育內容在年輕世代之間快速擴散，但本質上仍是「明星看比賽」，並非參與競技流程的一環。
TWICE則是典型的「高人氣導流」案例，在2025年3月，TWICE日籍小分隊MISAMO受邀擔任MLB東京熱身賽的開球嘉賓，三人一登場立刻成為全場鎂光燈焦點，相關畫面占據多家媒體版面，也讓不少原本只追女團的粉絲第一次認真關注棒球賽事。不過這和多數案例一樣，活動仍停留在賽前開球與曝光階段。
也正因如此，向來熱愛打網球的周杰倫，這次受澳網官方邀請的定位才格外突出，他不是單純站在場邊當粉絲加熱氣氛，而是以實際下場的方式踏進國際網球賽事核心，等於示範娛樂影響力如何真正走進體育比賽。
📌周杰倫《澳洲網球公開賽》轉播資訊：
活動名稱：澳洲網球公開賽特別表演賽「One Point Slam 一球制勝」
演出時間：2026年1月14日（星期三）台灣時間16：30
演出場地：羅德拉沃競技場（Rod Laver Arena）
電視轉播：博斯網球台、博斯運動一台
網路OTT直播：Hami Video、愛爾達體育
