▲周杰倫曾因僵直性脊椎炎痛到一次吞12顆止痛藥。（圖／周杰倫IG@jaychou）

天王周杰倫昨（12）日正式宣布，將參與澳洲網球公開賽相關表演活動「One Point Slam」，消息一出立即掀起高度討論。除了對他跨足國際體壇的期待聲浪，也同步引發粉絲與網友重新聚焦他多年來公開談過的健康狀況，也就是18歲就罹患的僵直性脊椎炎。有網友直言，自己同樣深受此病所苦，每年發作都至少要躺床一週，忍不住狂問周杰倫「是在哪治的？」，火速引發大批網友回應。周杰倫在18歲被診斷出罹患「僵直性脊椎炎」，不僅會長期影響日常行動，嚴重時甚至翻身、如廁都相當困難，他還傳出曾痛到一次吞12顆止痛藥。然而這次周杰倫宣布參加澳洲網球公開賽，也讓許多人好奇病是不是好了，一位有相同病痛的網友在Threads發文詢問：「哥們僵直性脊椎炎哪治的介紹一下，我每年一發作都至少躺床一週」，火速釣出大批網友解答。有不少留言指出，僵直性脊椎炎屬於慢性自體免疫疾病，發作時疼痛劇烈，但若病情穩定、配合藥物控制與規律運動，日常活動可接近一般人狀態。有病友分享，自己透過生物製劑治療與固定運動，疼痛明顯降低，也有人提到游泳、瑜珈、慢跑對舒緩僵硬相當有幫助。不過也有人提醒，藥物僅能控制發炎，無法根治疾病，仍需長期追蹤。周杰倫上場打球，也因此被視為穩定控制案例的象徵，引發外界關注。許多自稱病友的網友分享親身經歷，有人指出該症狀好發於40歲以前，若花大錢長期施打生物製劑，則可有效穩定病情。有病友指出，自己20多歲確診後，靠每天游泳搭配藥物治療，至今20多年未再嚴重復發。另一名在澳洲接受治療多年的網友則分享，每週自行注射藥物，半年回診一次，生活可正常運動，但仍需高度自律。雖然每個人病情不同，但有人認為周杰倫能維持演唱會高強度工作與體能狀態，就是資源充足、醫療配合度高的結果。不過，討論串也出現另一派質疑聲浪，部分網友直言：「如果可以打網球，為何當年可以驗退？」甚至有人質疑是否為逃兵藉口。對此，不少網友立即反駁，強調周杰倫出道前就因病免役，當時尚未成名，既沒資源，也沒操作空間，與後期成名藝人無法比較。更有網友翻出早年新聞，指出周杰倫年輕時上台前必須吞止痛藥，甚至曾因忘記攜帶藥物，痛到在飯店房間無法行動，證明其病史並非近期才被拿來討論。而周杰倫本就是高自律與高投入的代表，他的案例也提醒大眾，慢性疾病並非「不能動」或「完全正常」，而是需要長期管理與自我調整的動態過程。