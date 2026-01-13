美國媒體也分析出湖人低迷的三大敗因。

▲湖人當家球星L.唐西奇（Luka Doncic）全場狂飆42分展現強大火力，但球隊防守端無法有效限制國王的外線攻勢。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）今(13)日在客場挑戰沙加緬度國王（Sacramento Kings），試圖中止近期的連敗低潮。。這場失利也讓湖人苦吞近期的3連敗，雖然擁有唐西奇與L.詹姆斯（LeBron James）兩大巨星坐鎮，但角色球員的支援不足與防守漏洞，讓這支NBA美國職籃（National Basketball Association）豪門球隊再次陷入泥淖。本場比賽勝負的最大分水嶺在於雙方外線的把握度。湖人全隊三分手感急凍，全場36次出手僅命中8球，命中率是低迷的22.2%。反觀國王隊手感火燙，全隊26投17中，命中率高達驚人的65.4%。唐西奇雖然個人能力出色，但外線9投僅2中，而替補端的J.海斯（Jaxson Hayes）與M.史馬特（Marcus Smart）合計5次出手盡墨。主力前鋒M.克萊柏（Maxi Kleber）與詹姆斯在外線也合計8投0中，無法拉開進攻空間，導致國王防守得以大膽內縮鞏固禁區，讓湖人在追分時刻屢屢受挫。除了唐西奇的孤軍奮戰，詹姆斯此役雖貢獻22分、3助攻與3抄截，但在33分鐘的上場時間內僅抓下4個籃板，對於禁區的保護力顯得力不從心。更令湖人頭痛的是板凳深度的匱乏，被寄予厚望的克萊柏上場26分鐘竟一分未得，N.史密斯（Nick Smith Jr.）也無得分進帳；雖然D.柯奈特（Dalton Knecht）高效率攻下12分，但防守端的貢獻有限。相較之下，國王球星D.德羅森（DeMar DeRozan）打得輕鬆寫意，全場19投14中攻下32分，頻頻撕裂湖人防線。湖人此役的防守表現荒腔走板，讓國王在油漆區輕鬆攻下46分。雖然中鋒D.艾頓（Deandre Ayton）抓下13個籃板試圖捍衛禁區，但仍無法阻止國王P.阿丘瓦（Precious Achiuwa）等人的強勢挑戰。外圍防守同樣漏洞百出，國王後衛群R.威斯布魯克（Russell Westbrook）與Z.拉文（Zach LaVine）獲得大量空檔，兩人合計飆進7記三分球。