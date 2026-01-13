洛杉磯湖人隊今（13）日在客場以112：124不敵勝率僅兩成出的薩克拉門托國王，苦吞3連敗，戰績下滑至23勝14負。眼看球隊連續輸給密爾瓦基公鹿與沙加緬度國王等弱旅，湖人隨隊記者Anthony F. Irwin在社群媒體上崩潰發文，直言：「湖人應在交易截止日前開超市兜售球員！」而在這股清倉聲浪中，《運動畫刊》也給出湖人可嘗試換勇士前鋒強納森·庫明加（Jonathan Kuminga）的交易方案，其中包括了一枚首輪選秀權和前鋒八村壘。
隨隊記者怒批現狀：除了核心全都能賣
湖人隊近期防守端形同虛設，今日更讓國王隊投出超過六成的三分球命中率。隨隊記者Irwin認為，目前的陣容配置顯然無法在季後賽走得更遠，建議管理層應在2月5日截止日前扮演「賣家」，重新整頓角色球員陣容，以輔佐詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）。
3換1方案曝光 八村壘成交易主籌碼
根據名記Fischer報導，湖人自去年夏天起就持續關注庫明加，試圖引進這位具備身材優勢與運動能力的3D側翼。隨後《體育畫報》與《Si.com》揭露了一項潛在的「3換1」交易方案：
湖人送出：八村壘（Rui Hachimura）、海斯（Jaxson Hayes）、2031年首輪互換權
湖人得到：庫明加（Jonathan Kuminga）
對於勇士隊而言，由於巴特勒（Jimmy Butler）加盟後庫明加角色受限，加上其合約即將到期，勇士傾向於換回如八村壘這類具備即戰力且合約彈性的球員，同時獲取未來選秀資產。
解決禁區危機：庫明加能救湖人籃板？
湖人隊目前是聯盟籃板表現最差的球隊之一，今日對陣國王在籃板保護上依然顯得吃力。專家分析，庫明加的到來能提供急需的防守對抗強度與籃板補充，並能與中鋒艾頓（Deandre Ayton）搭檔，強化湖人的禁區防禦力。
此外，總教練雷迪克（JJ Redick）正尋求能與唐西奇進行長久擋拆配合的搭檔，23歲的庫明加具備極高的運動天賦與年輕紅利，被視為能兼顧「贏在當下」與「未來潛力」的理想人選。
1月15日解禁日將至 湖人管理層面臨考驗
隨著庫明加的交易限制將於兩天後（1月15日）解除，這筆震撼湖勇兩隊的交易是否會成真，將取決於佩林卡（Rob Pelinka）是否願意為了升級側翼而放棄深受球迷喜愛的八村壘。在連續敗給弱旅後，湖人管理層已沒有太多猶豫的空間。
消息來源：運動畫刊
