▲小S（左）曾多次狂酸林志玲（右），但觀眾卻超愛看，林志玲似乎也樂在其中，曾笑喊「這就是S愛我的方式」。（圖／小S 徐熙娣FB）

脫口秀演員林妍霏近日因調侃韓籍啦啦隊女神李多慧的口音而遭到炎上，許多人也拿小S（徐熙娣）出來對比。小S昔日主持《康熙來了》期間，多次正面批評男女藝人，酸言酸語讓大家笑翻。其中，林志玲更是承受20多年「單方面霸凌」，小S不只攻擊對方腳大，還直批她笑容太假等，但觀眾卻超愛看，就連林志玲本人似乎也非常愛，在小S於去年經歷失去姊姊大S（徐熙媛），久違登上金鐘獎後，林志玲透露一看到小S出場就忍不住哭出來，還直呼「被她罵我覺得好甜蜜」。小S口中那個「最礙眼的人」，多年來都是林志玲的位置。只要提到林志玲，小S必定上演翻白眼、比腿長、或是酸言酸語攻擊她的腳太大、笑容太假。對於被小S罵，林志玲也總是以笑回應，還曾搞笑說「這就是S愛我的方式」，甚至在小S痛失姊姊久違於金鐘獎露面時，溫情喊話：「現在就算她罵我，我也覺得好甜蜜喔，好想念這種感覺」，並希望好友能走出傷痛，回歸主持界，這也證實了兩人不變的閨密情。為什麼觀眾對小S的狂罵不反感，反而超愛看？因為林志玲太完美了，完美到讓一般人感到距離與壓力。小S把女神從神壇拉下，讓林志玲在尷尬與無奈中展現出最真實、最有人情味的一面。面對小S的猛烈砲火，林志玲從不回擊，她也深知這是一種「變相的告白」。對林志玲而言，小S的毒舌其實是幫她創造記憶點的溫柔，這種「一攻一守」的默契，讓兩人的火花成為無法複製的綜藝經典。在《康熙來了》或是各大頒獎典禮現場，當小S開始連珠炮式地羞辱時，林志玲常會露出無辜、受委屈但又不失優雅的表情，並轉向蔡康永求助。這種「弱女子」的戲劇化反應，完美配合了節目的節奏，更是讓觀眾對兩人這種相愛相殺的表現，都感到哭笑不得。褪去節目的效果，兩人的私交其實非常深厚。從蔡康永執導的電影《吃吃的愛》讓兩人互賞巴掌大和解，到林志玲婚禮時小S到場搞笑搶鏡，這一切的背後是深厚的信任。只有真正的朋友，才敢在鏡頭前肆無忌憚地開火，因為她們都知道，無論怎麼罵，對方都會溫柔地接住這份「惡作劇」。而這段長達20多年的愛恨情仇，也早已超越八卦，成為一種時代的友情象徵。