我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國王主力控衛施羅德因在先前比賽中試圖攻擊唐西奇（Luka Doncic），遭到聯盟禁賽3場。（圖／美聯社／達志影像）

沙加緬度國王隊今（13）日在主場以124:112擊敗洛杉磯湖人隊，陣中資深後衛「威少」拉塞爾·威斯布魯克（Russell Westbrook）成為全場焦點。威少此役不僅砍下22分，更在賽後受訪時直言不諱地表示，自己非常享受擊敗像湖人這樣的前東家，同時他賽後的言論，似乎也暗示球隊為了之前和唐西（Luka Doncic）發生衝突而遭到禁賽的後衛施羅德（Dennis Schroder）而戰。威斯布魯克本場比賽展現了高效的進攻侵略性，出戰34分鐘，16投8中，其中三分球更是驚人的8投4中，貢獻22分、5籃板、7助攻與1抄截。他與隊友蒙克（Malik Monk）組成的後場火力網讓湖人吃盡苦頭，蒙克本場更投進7記三分球、狂砍賽季新高的26分。威少賽後讚揚隊友表現：「蒙克的表現對我來說並不意外，他只要有機會就能得分。我們今天就是不斷創造空檔三分的機會，並在轉換進攻中全力推進。」當被媒體問及在對陣前東家是否會更有動力時，威少給出了耐人尋味的回答：「我每晚的打球方式都一樣，但我確實很享受擊敗我曾待過的球隊，這背後有不同的原因。」美媒分析指出，這番話顯然是針對湖人隊而來。威少在效力湖人的一年半期間，儘管身邊有詹姆斯（LeBron James）與安東尼·戴維斯（Anthony Davis），但球隊戰績不佳，威少更頻繁被外界視為「替罪羔羊（Scapegoat）」，導致其聲譽受損。相比之下，他兩天前也帶領國王擊敗另一支前東家休士頓火箭隊，但兩者意義顯然不同。本場比賽前，國王主力控衛施羅德因在先前比賽中試圖攻擊唐西奇（Luka Doncic），遭到聯盟禁賽3場。當記者詢問威少今晚是否帶著「為施羅德而戰」的特殊情緒時，威少冷靜地回應：「我們內部討論的任何事情都會保密，今晚我們已經把事情處理好了。」這場敗仗讓湖人隊在近10場比賽中輸掉了6場，排名已下滑至西區第5。雖然國王隊目前的戰績（10勝30敗）仍位居西區後段，但連續擊敗火箭與湖人兩支強權，無疑為這支重建球隊注入強心針。對於威少而言，能在親手加劇前東家的困境之餘，證明自己仍有主宰比賽的能力，無疑是這個賽季最燦爛的時刻。