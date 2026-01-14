我是廣告 請繼續往下閱讀

根據榜單顯示他的引力值高達20.2

▲根據榜單顯示柯瑞的引力值高達20.2，也是唯一突破20的球員。（圖／美聯社／達志影像）

它用來衡量一名球員將防守者拉離原定防守位置的程度；本質上，它測量的是一名球員所吸引的防守注意力

▲引力值是NBA首個旨在量化進攻球員在「有球」與「無球」狀態下，分別吸引多少防守壓力的統計指標。（圖／美聯社／達志影像）

▲柯瑞（Stephen Curry）在無球狀態下也能吸引大量關注。（圖／美聯社／達志影像）

NBA官方與AWS合作推出的全新數據指標「引力值（Gravity）」於今日公布最新排行榜。，成為目前唯一突破20大關的球員。這項數據科學化地證實了「柯有引力」對防守陣型的破壞力，排名第2與第3的則分別是凱文·杜蘭特（Kevin Durant）與盧卡·唐西奇（Luka Doncic），而湖人球星詹姆斯（LeBron James）目前則不在榜單之中。在去年底這項數據榜單上，柯瑞還未達最低標準，所以沒能上榜，當時的榜首是KD。但一旦「柯有引力」符合標準，他立刻就竄升上這項數據的第一名，事實上柯瑞的有球引力，並非最高，，第2則是愛德華茲的（17.9），快艇雙雄雷納德（Kawhi Leonard）和哈登（James Harden）則分別以16.3和16.2排名第3和第4，柯瑞的14.9排名第6。但在無球引力這方面，還真的沒人是柯瑞的對手，，而且高出排名第2的Shai Gilgeous-Alexander的18.4一大截，聯盟沒有第2個人破20。「引力值（Gravity）」是一種全新的量化方式，這是一項利用AWS人工智慧技術，這些詳細的身體位置坐標為機器學習模型提供了動力，使其能夠捕捉球場上的每一次移動與空間關係。，與球場空間預測模型之間的差距。簡單來說，引力值告訴我們誰能迫使防守方做出反應，甚至在他們觸球之前就能發揮影響力。從歷史上看，「視覺測試（Eye test）」一直是察覺特定球員如何影響防守體系的主要方式，無論該球員手中有沒有球。教練和球迷憑直覺就能知道哪些球員需要額外的防守關注，但現在，藉由AWS人工智慧與機器學習的力量，隨著NBA官方新數據「引力值」的推出，視覺測試變得更加智慧化。。透過位置追蹤數據並由先進的機器學習模型驅動，引力值分數顯示了一名球員扭曲防守佈陣的程度——包括拉開切入或傳球路徑、迫使防守輪轉，並為隊友創造機會。引力值模型會將一名球員根據球的位置和球場位置「預期」應獲得的平均防守壓力（預期防守壓力分數），與其「實際」吸引到的壓力（實際防守壓力分數）進行比較。該模型學習防守者在各種情境下的典型行為，並測量代表防守調整的偏差值。其結果便是一個「引力差值」，用來衡量一名球員吸引防守注意力超出預期的程度。引力值分數測量的是每一幀畫面的影響力，數值標準化在-100到100的區間內，其中0代表聯盟平均水準。