NBA官方與AWS合作推出的全新數據指標「引力值（Gravity）」於今日公布最新排行榜。金州勇士隊超級巨星斯蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）以高達20.2的引力值震撼全聯盟，成為目前唯一突破20大關的球員。這項數據科學化地證實了「柯有引力」對防守陣型的破壞力，排名第2與第3的則分別是凱文·杜蘭特（Kevin Durant）與盧卡·唐西奇（Luka Doncic），而湖人球星詹姆斯（LeBron James）目前則不在榜單之中。

柯有引力是真的　柯瑞「引力值」稱霸聯盟

在去年底這項數據榜單上，柯瑞還未達最低標準，所以沒能上榜，當時的榜首是KD。但一旦「柯有引力」符合標準，他立刻就竄升上這項數據的第一名，根據榜單顯示他的引力值高達20.2，也是唯一突破20的球員。

事實上柯瑞的有球引力，並非最高，這項數據排名第一的是唐西奇（Luka Doncic）的19.4，第2則是愛德華茲的（17.9），快艇雙雄雷納德（Kawhi Leonard）和哈登（James Harden）則分別以16.3和16.2排名第3和第4，柯瑞的14.9排名第6。

但在無球引力這方面，還真的沒人是柯瑞的對手，他的無球引力高達29.4，為全聯盟最高，而且高出排名第2的Shai Gilgeous-Alexander的18.4一大截，聯盟沒有第2個人破20。

▲金州勇士明（14）日將在主場對上拓荒者，本季勇士對陣拓荒者吞下三連敗。明日的比賽將力拼拿下本季對戰首勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據榜單顯示柯瑞的引力值高達20.2，也是唯一突破20的球員。（圖／美聯社／達志影像）
什麼是引力值（Gravity）？

「引力值（Gravity）」是一種全新的量化方式，這是一項利用AWS人工智慧技術，追蹤球員身上29個數據點，並以每秒60次的速度捕捉動態的新指標。這些詳細的身體位置坐標為機器學習模型提供了動力，使其能夠捕捉球場上的每一次移動與空間關係。

它用來衡量一名球員將防守者拉離原定防守位置的程度；本質上，它測量的是一名球員所吸引的防守注意力，與球場空間預測模型之間的差距。簡單來說，引力值告訴我們誰能迫使防守方做出反應，甚至在他們觸球之前就能發揮影響力。

從歷史上看，「視覺測試（Eye test）」一直是察覺特定球員如何影響防守體系的主要方式，無論該球員手中有沒有球。教練和球迷憑直覺就能知道哪些球員需要額外的防守關注，但現在，藉由AWS人工智慧與機器學習的力量，隨著NBA官方新數據「引力值」的推出，視覺測試變得更加智慧化。

引力值是NBA首個旨在量化進攻球員在「有球」與「無球」狀態下，分別吸引多少防守壓力的統計指標。透過位置追蹤數據並由先進的機器學習模型驅動，引力值分數顯示了一名球員扭曲防守佈陣的程度——包括拉開切入或傳球路徑、迫使防守輪轉，並為隊友創造機會。

引力值模型會將一名球員根據球的位置和球場位置「預期」應獲得的平均防守壓力（預期防守壓力分數），與其「實際」吸引到的壓力（實際防守壓力分數）進行比較。該模型學習防守者在各種情境下的典型行為，並測量代表防守調整的偏差值。其結果便是一個「引力差值」，用來衡量一名球員吸引防守注意力超出預期的程度。

引力值分數測量的是每一幀畫面的影響力，數值標準化在-100到100的區間內，其中0代表聯盟平均水準。

▲金州勇士將於明（10）日主場對上沙加緬度國王，勇士上一戰擊敗公鹿，此戰將尋求2連勝，而國王全隊交易傳聞滿天飛，此戰能否頂住壓力。（圖／美聯社／達志影像）
▲引力值是NBA首個旨在量化進攻球員在「有球」與「無球」狀態下，分別吸引多少防守壓力的統計指標。（圖／美聯社／達志影像）
球員 出賽場次 場均時間 總引力值 平均引力值
  Stephen Curry

GSW

 30 32.2 236.1 20.2
  Kevin Durant

HOU

 34 36.4 351.5 17.0
  Luka Dončić

LAL

 30 36.5 268.8 16.2
  Anthony Edwards

MIN

 32 35.0 276.1 15.0
  James Harden

LAC

 36 35.6 374.2 14.2
  Shai Gilgeous-Alexander

OKC

 37 33.2 294.1 13.6
  Michael Porter Jr.

BKN

 30 33.1 274.9 12.9
  Lauri Markkanen

UTA

 33 36.0 304.8 12.5
  Kawhi Leonard

LAC

 29 33.9 296.5 12.1
  Donovan Mitchell

CLE

 36 33.9 285.7 11.8
▲金州勇士127：141不敵多倫多暴龍，不僅苦吞逆轉敗仗，也中斷近期三連勝。柯瑞（Stephen Curry）賽後說出重話，直言球隊發生20次失誤太多了，無法接受。（圖／美聯社／達志影像）
▲柯瑞（Stephen Curry）在無球狀態下也能吸引大量關注。（圖／美聯社／達志影像）
消息來源：NBA 

