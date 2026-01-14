我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江少慶投入統一獅春訓，目前按照教練團制定的方向操課，目標4月中下旬一軍登板。（圖／統一獅提供）

▲統一獅陳聖平去年失誤16次，守備率僅9成51。（圖／記者葉政勳攝）

統一7-ELEVEn獅去年賽季雖然拿下上半季冠軍，卻在季後挑戰賽踢到鐵板，遭樂天桃猿「下剋上」，提早結束賽季。今年春訓，總教練林岳平對於投、打有初步的佈局，點名4位年輕投手周彥農、張宥謙、哀宥宇以及曾偉喆輪流上一軍體驗一軍強度，打線則盼3位年輕打者林培緯、林子豪與何恆佑補上林安可的火力空缺。獅隊去年繳出亮眼的守備，今年除了繼續維持，餅總還希望選手能修正個人的不穩定性。餅總表示，去年球季雖然在季後賽首輪就出局，但就過程來看，去年賽季的「中斷點」，比往年來的短，「過往遇到『中斷點』，球隊戰力會掉下來，但去年算是有擋住。」餅總指出，去年季中洋投梅賽斯（C.C. Mercedes）跳槽韓職，隨後林詔恩又受傷，投手戰力一度陷入困境，但年輕投手有挺身而出，是獅隊去年較好的收穫。獅隊近2年全年戰績都保持在66勝，但餅總直言，總會有個時間點遇到下滑期，而獅隊今年的目標，就是隨時保有競爭力，確保能夠持續贏球的局面。對獅隊來說，先發投手群的「量」仍是左右戰績的關鍵，雖然透過林岱安FA案補強江少慶，但實際能出賽的場數有限。餅總指出，扣掉先發洋投戰力，希望年輕投手能夠固定上一軍維持先發週期，他點名周彥農、張宥謙、哀宥宇以及曾偉喆，「希望他們能準備好，上一軍去表現。」站在餅總的角度，並不是要排出所謂的8、9人輪值，而是希望讓4位年輕投手輪流認知一軍的強度。打擊部分，獅隊休賽季少了林安可一門重砲，在不找洋砲的情況下，餅總盼林培緯、林子豪與何恆佑能補上火力空缺，「我們已經看到（林）子豪實際成績，（林）培緯僅有短暫表現，（何）恆佑還沒呈現成績。 」餅總直言，3位野手必須去認知到，球隊未來需要依賴他們的長打火力。除了林安可，獅隊休賽季還失去林岱安這位資深捕手，因此在今年春訓，找來外籍客座捕手教練卡諾獅（Carlos Munoz ），餅總解釋，其實一直以來都想要找短期客座教練，但人選不好找，盼卡諾獅的短期客座能提升獅隊捕手能力。去年賽季，獅隊例行賽僅出現68次失誤，與中信兄弟並列第一，而近6年的失誤次數是逐年下降，從2020年101次下降至去年的68次。餅總認為，前日籍守備教練玉木朋孝功不可沒，「玉木教練這3年除了提供我們守備訓練，也要求選手如何讓自身做到更好的守備方式，與本土教練一起去創造選手的認知，並從比賽中去要求。」但餅總也指出，雖然團隊守備數據上升，但若以個人來看，並沒有一個人是穩定的，「整體來看是好的，但拆開成個人來看，有某些選手並不是那麼穩定。比方說（陳）聖平，他一個人會比較容易失誤。雖然（潘）傑楷也不錯，但偶爾會有一些比較不應該的失誤，像這種都是希望選手個人要去針對缺失去做補救、練習。」