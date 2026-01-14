關於達拉斯獨行俠球星「AD」安東尼·戴維斯（Anthony Davis）的傷情發展，在今（14）日出現了戲劇性的轉折。原本被認為可能因左手韌帶手術而賽季報銷的AD，根據最新報導顯示，其康復進度比預期樂觀，最快有望於3月重返球場。
回歸時間表縮短 樂觀情緒籠罩達拉斯
儘管《ESPN》記者Shams Charania先前曾指出AD因手術修復韌帶損傷，「在達拉斯的賽季已經結束」，但資深內幕記者Marc Stein隨即帶來了不同視角的報導。Stein在聯合報告中引述聯盟消息人士稱，獨行俠內部對AD的復出感到「些許樂觀」，認為即使他最終接受左手手術，仍有機會在3月的衝刺階段回歸賽場。
這一消息將原本以「月」計算的康復期縮短至「周」，不僅重新定義了AD在獨行俠隊的短期待遇，也深刻影響了全聯盟對他的交易價值評估。
獨行俠有無戴維斯戰績落差極大
AD是在上周五對陣猶他爵士的比賽尾聲，為防守馬爾卡寧（Lauri Markkanen）的切入而導致左手受傷。即便受傷，他當時仍忍痛完成比賽，繳出21分、11籃板與4助攻的數據。
自2025年2月那場涉及唐西奇（Luka Doncic）的震撼交易加盟達拉斯以來，AD持續受到傷病困擾，至今僅為獨行俠出賽29場。數據顯示，本季當AD在陣時，獨行俠戰績為10勝10敗；而當他缺陣時，球隊戰績則崩跌至5勝15敗。他的回歸對於目前以15勝25敗排名西區第12的獨行俠而言，是穩定防守與籃板的關鍵。
交易市場新局面 獨行俠手握談判籌碼
隨著AD可能在3月回歸的消息傳出，他在交易市場上的身價也隨之 recalibrate（重新校準）。目前多支季後賽競爭球隊仍對AD展現濃厚興趣，Charania 報導指出獨行俠正與多支球隊進行重啟談判。
對獨行俠管理層而言，3月回歸的可能性讓他們不再處於「被迫拋售」的劣勢。如果決定將AD送往強隊，潛在買家將評估他能在季後賽發揮即戰力；若選擇留人，AD則能輔佐新人王熱門弗拉格（Cooper Flagg）穩定軍心。
謹慎評估5400萬美元的價值
AD將於3月滿33歲，他本季領取5410萬美元的高薪，且在2027-28球季擁有6200萬美元的球員選項。獨行俠目前正積極蒐集醫療評估結果，並持續試探市場反應。可以確定的是，AD在達拉斯的旅程尚未畫下句點，獨行俠正從容地衡量「持有」或「交易」哪一個選擇能為球隊帶來最大回饋。
消息來源：Shams Charania
