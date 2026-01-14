我是廣告 請繼續往下閱讀

明尼蘇達灰狼隊球星「蟻人」安東尼·愛德華茲（Anthony Edwards）無疑是當今NBA美國職籃（National Basketball Association）最耀眼的年輕巨星。除了日前剛成為史上第三快達成10000分里程碑的球員外，他的體能極限更引發了科學界的濃厚興趣。根據《ESPN》最新釋出的「運動科學（Sport Science）」報告，科學家解析愛德華茲的起跳爆發力，並用生動地比喻指出，其產生的能量甚至足以支撐智慧型手機運行4小時。科學家透過先進設備分析愛德華茲的起跳動作，發現他的肌肉纖維具備極強的化學能轉化效率。報告指出，愛德華茲在起跳瞬間能產生高達5000瓦（Watts）的巔峰功率。為了讓大眾更有感，科學家提供了一個趣味的對比：愛德華茲每一次全力跳躍所釋放的能量，理論上足以讓一支iPhone手機運行長達4小時。這種瞬間爆發的「電能」級動能，正是他在場上能隨時上演隔人暴扣與空中漫步的核心祕密。除了功率數據，科學報告還揭露了更多驚人的物理指標，愛德華茲起跳時產生的瞬間推力高達「半噸（約500公斤）」，估計其最高垂直摸高可達11呎10吋（約360公分），憑藉驚人的爆發力，他能從距離籃框10呎（約3公尺）遠的地方起跳並完成扣籃。隨著詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）與杜蘭特（Kevin Durant）等傳奇球星逐步步入生涯末期，誰能接下「聯盟門面」的火炬引發討論。雖然亞歷山大（SGA）與唐西奇（Luka Doncic）在個人數據與榮譽上領先，但分析家 Nick Wright 指出，愛德華茲具備如喬丹（Michael Jordan）與布萊恩（Kobe Bryant）般「凌駕於籃框之上」的視覺衝擊力，這讓他擁有更高的星味吸引力。目前，外界普遍預期愛德華茲將與新科狀元熱門庫柏·弗拉格（Cooper Flagg）共同競爭未來美國男籃乃至於全NBA的領袖地位。只要他能持續將這份「天賦異稟」轉化為季後賽的具體成功，屬於「蟻人時代」的統治或許即將到來。