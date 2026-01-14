我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA賽場外日前國王和湖人的比賽中和比賽後爆發衝突，沙加緬度國王隊後衛丹尼斯·施羅德（Dennis Schroder）因試圖在球員通道對峙並毆打洛杉磯湖人隊球星盧卡·唐西奇（Luka Doncic），遭聯盟重罰停薪禁賽3場。知名記者Shams Charania與Chris Haynes今（14）日進一步揭露了衝突背後的驚人內幕：原來這場恩怨並非一日之寒，而是源於唐西奇長期對施羅德的言語羞辱，甚至在奧運期間就罵他「*子（*itch）」。根據報導，衝突發生在2025年12月28日國王隊於Crypto.com Arena 輸給湖人隊後約40分鐘。施羅德並未隨隊離去，而是在球館後方走廊「蹲點」等待唐西奇出現。Shams Charania在報導中指出：「施羅德在走廊守候，當他看到唐西奇單獨出現時，便上前對峙並試圖揮拳。」聯盟調查證實施羅德確實有動手意圖，但他並未擊中唐西奇的臉部或上半身，因此未造成嚴重受傷。為何身為老將的施羅德會如此失控？內部人士透露，唐西奇在場上長期對施羅德使用極具侮辱性的字眼「Bitch（*子）」。這段積怨最早可追溯至2024年夏天巴黎奧運期間，唐西奇在國際賽場與NBA賽季中不斷以此挑釁施羅德，最終成為壓垮駱駝的最後一根稻草。Shams Charania在節目中表示，「唐西奇在過去的幾場比賽中，甚至從休賽期開始，就一直罵丹尼斯·施羅德是*子」。社群平台 X（原 Twitter）上對此反應兩極。部分球迷認為施羅德的反應理所當然：「你不能一直叫一個成年男子『*子』卻不預期會被打。」但也有湖人球迷嘲諷兩人的體型差距：「170磅對決235磅，唐西奇如果真的還手，施羅德會被毀滅。」32歲的施羅德自2026年1月11日起開始執行禁賽，預計損失高達六位數美元的薪水。26歲的唐西奇目前則未對此事件發表任何公開評論，雙方代表及 NBA 官方也尚未回應進一步的詢問。