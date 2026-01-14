男星范姜彥豐和前妻粿粿、小王王子邱勝翊離婚爭議鬧得沸沸揚揚，現在雖將事件搬到檯面下處理，不過卻暗流不止，范姜彥豐今（14）日被爆料在婚前就喜歡打德州撲克，每次輸贏金額動輒數萬元，相關傳聞引起外界關注。《NOWNEWS今日新聞》稍早已經傳訊求證，不過截稿前尚未獲得回應。

范姜彥豐被爆現身牌局！婚外情前就被目擊

根據《鏡週刊》報導，有爆料者透露多次目擊范姜彥豐現身在牌桌上，並透露在粿粿婚外情爭議之前就已經看過范姜彥豐身影，因為高挑帥氣身材容易被記住，因此在現場玩家心中留下深刻印象。

爆料者透露，當天比賽現場氣氛緊張，每場輸贏金額通常落在台幣萬元以上，有時還會爬升到五萬元，雖然德州撲克是合法競技項目，不過在粿粿婚外情爭議尚未落幕之時，就爆出范姜彥豐愛上牌桌一事，也不免讓人猜想是有意操控輿論。

▲范姜彥豐經歷婚變風波後，他有感而發說：「更加看清了人性與現實。」（圖／范姜彥豐IG ＠zack_fanchiang）
▲范姜彥豐被爆料愛上牌桌打德州撲克。（圖／范姜彥豐IG ＠zack_fanchiang）
輸贏動輒上萬！時機敏感惹揣測

范姜彥豐被指經常出入德州撲克牌局，參與金額不低的現金對戰，雖未涉及地下賭場或非法組織，但動輒上萬元的輸贏，仍引發外界質疑是否已超出一般娛樂性質。為此報導也進一步詢問范姜好友狀況，為此對方不滿否認：「也太搞笑，根本沒這回事，就算會打德州撲克，粿粿也不能出軌。」針對范姜彥豐打德州撲克一事，《NOWNEWS今日新聞》記者已經傳訊求證，不過截稿前尚未獲得回應。

