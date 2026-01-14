我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）達拉斯獨行俠明星中鋒戴維斯（Anthony Davis）近期手部受傷，已連續數場未將其列入出賽名單。今（14）日ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料指出，戴維斯極有可能接受手部手術，預估將缺陣數個月。不過該報導同時強調，這項傷勢未必會影響獨行俠在交易截止日前，圍繞戴維斯所進行的相關談判。不過此說法馬上被戴維斯本人駁斥，更是直呼「謊言！」似乎是相當不滿。《ESPN》記者查拉尼亞在稍早指出戴維斯因手術修復韌帶損傷，並強調「在達拉斯的賽季已經結束」，引起球迷關注，不過這番說法很快遭到當事人本人公開反駁。戴維斯當天在社群平台X發文表示：「你們最好別再聽信這些App上的謊言！」隨後他更直接回覆轉述該則報導的《Legion Hoops》貼文，僅以一句「謊言！」表達不滿，態度相當強硬。目前尚不清楚戴維斯所否認的，究竟是接受手術、長期缺陣的消息，抑或是外界盛傳獨行俠仍有意在交易市場上處理他的傳聞。不過可以確定的是，戴維斯本人與全美媒體對於現況的認知，顯然存在不小落差。後續查尼亞拉也作出了更新報導，指出戴維斯在尋求第二位專科醫生診斷其左手韌帶傷勢後，確認無需進行手術。他表示「最新消息：根據聯盟消息人士向ESPN透露，獨行俠的戴維斯週二在洛杉磯諮詢了專科醫生Steven Shin博士的第二次診斷意見後，將不需要為其受傷的手部進行手術，並將在六週後重新評估。」