▲開賽卡斯特就先來一個切入暴扣。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）奧克拉荷馬雷霆今（14）日於主場迎戰聖安東尼奧馬刺，前3場身為聯盟龍頭的雷霆皆輸給馬刺，為了避免本季對戰被橫掃，本場比賽對他們來說也是格外重要，而馬刺今日也將文班亞馬（Victor Wembanyama）擺回先發，全力求勝。2邊前半場打得膠著，雙方你來我往，不過到了第3節雷霆抓準馬刺的進攻當機，靠著速度與外線屢屢得手將領先差距擴大，終場雷霆靠著亞力山大（Shai Gilgeous-Alexander）砍下34分、威廉斯（Jalen Williams）砍下20分的表現下，幫助雷霆以119：98擊敗馬刺，終止本季對戰的3連敗。比賽開始，馬刺馬上展現求勝氣勢，卡斯特（Stephon Castle）在借一個擋人之後切入暴扣為比賽先馳分數，下一回合文班亞馬對霍姆格倫（Chet Holmgren）的單打顏扣更是令現場球評連連驚呼，首節文班亞馬也展現相當強烈的進攻慾望。雙方在換上替補球員後仍打得相當膠著，馬刺這邊雖然靠著團隊配合取得微幅領先，但雷霆這邊也靠著亞力山大緊咬比分，並且後續靠著單節13分的表現帶領雷霆在首節結束前成功逆轉，以32：26領先。次節開始，馬刺把握住雷霆命中率下滑，空檔屢屢失手的情況，將進攻速度提升，打出許多防守反擊將比分追近，逼得雷霆喊出暫停。雖然馬刺仍靠著文班亞馬的牽制力一度追平，但雷霆也祭出強悍防守，同樣打出許多反快攻，穩住領先局面。這節雖然亞歷山大表現不如首節火燙，但雷霆仍靠著穩健的團隊表現以55：52領先結束半場。第三節開始，雙方命中率提高開始飆分，不過雷霆也靠著亞力山大與威廉斯的速度與突破拉開分差。雖然雷霆一度將領先優勢擴大到11分差，但是馬刺靠著卡斯特的追分再度將比分追近。不過後續雷霆還是展現出更強悍的團隊戰力，包括亞力山大、威廉斯與的進攻串聯，打出一波12：0的攻勢，其中福克斯由於陷入犯規麻煩讓馬刺進攻陷入大當機，長達4分鐘的時間無分數進帳，讓雷霆三節打完反而將領先差距擴大，以95：76取得19分領先。進入末節，雷霆仍然打出高檔表現，並在防守端持續限制馬刺，其中文班亞馬的命中率也因雷霆的防守有所下滑，雙方一度出現20分以上的分差，雖然馬刺在後段緊起直追，但最終雷霆仍靠著第3節打下的領先優勢，終場就以119：98擊敗馬刺，避免在今年的對戰中遭到馬刺橫掃。