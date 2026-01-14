我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦悍將今（14）日下午將舉辦林岱安加盟記者會，正式迎接這位老牌捕手加入，林岱安將分享加盟富邦悍將心路歷程，除領隊陳昭如、執行副領隊林威助將現身外，總教練後藤光尊也將首度公開露面。林岱安去年效力老東家統一獅，球季結束後行使FA自由球員權力，最終與富邦悍將達成合約協議，以7年球員附帶教練約，加上激勵獎金總值最高達5600萬元的合約加入富邦悍將，將與當家球星之一的戴培峰，合力鎮守富邦悍將本壘指揮塔。富邦悍將昨日公布新球季教練團，大吹東洋風，一軍總教練由後藤光尊領軍，首席教練同為日籍的森野將彥擔任，森野同時兼任打擊教練，高國輝則升任一軍打擊教練，投手教練由許銘傑續任，捕手教練同樣是日籍教練的山哲也。後藤光尊今日也將出席林岱安加盟記者會。富邦悍將去年下半季在全新制服組高層陳昭如、執行副領隊林威助帶動下，確立以捕手為基調的重整方針，先於2025年選秀會上用榜眼籤選進大物捕手張育豪，又挑到U18鐵捕江庭毅，休賽季則簽下林岱安，搭配原有的主戰捕手戴培峰，捕手陣容相當豪華。