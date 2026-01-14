金州勇士隊今（14）日將在主場迎戰波特蘭拓荒者，此前灣區本季已經吞下對戰3連敗，賽前傳出對勇士極為有利的消息。拓荒者頭號得分手丹尼·阿夫迪亞（Deni Avdija）因下背部痠痛確定缺席本場比賽。對此，勇士主帥史蒂夫·科爾（Steve Kerr）表示，雖然對手少了核心大將，但勇士依然會對拓荒者其他球員保持足夠的重視。

阿夫迪亞因傷缺陣　拓荒者火力面臨空窗

阿夫迪亞本賽季表現堪稱全明星等級，出賽40場，場均貢獻26.1分、7.1籃板、6.9助攻，投籃命中率高達46.8%。他在週日對陣尼克的比賽末段，於一次爭搶籃板落地後感到下背部劇痛。根據隨隊記者Sean Highkin報導，球團為了保護這位場均出賽35.4分鐘的核心球員，決定讓他在今日對陣勇士的比賽中輪休。

雖然阿夫迪亞缺陣，但拓荒者陣中傳出另一則好消息。缺席了連續13場比賽的前鋒傑拉米·格蘭特（Jerami Grant），傷勢狀態已提升至「出賽存疑（Doubtful）」，預計最快將在週四對陣老鷹的比賽中復出。

科爾的謹慎應對：這就是這個聯盟的一部分

談到對手失去頭號得分手，勇士主帥科爾表示：「他們顯然會想念他（阿夫迪亞）。但你知道，這就是聯盟的一部分，他們陣中還有很多好手。」科爾強調，勇士隊不會因此掉以輕心，將持續針對拓荒者的短輪替陣容進行高壓防守。

目前勇士隊戰績為21勝19負，暫居西區第8；而拓荒者則以19勝21負緊追在後。在阿夫迪亞缺陣的情況下，勇士若能順利取勝，將能進一步穩固季後賽席次。

▲金州勇士主帥科爾（Steve Kerr）也透露自己現在絕口不提失誤，只用「打出一壘安打」來提醒球員要保持穩健。（圖／美聯社／達志影像）
消息來源：ClutchPoints

