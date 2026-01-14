我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫（左）和網球王費德勒（右）關係良好，還曾經收過費德勒送的球拍。（圖／IG@jaychou）

台灣天王周杰倫即將迎來個人生涯的全新里程碑，受邀參加澳洲網球公開賽（Australian Open）「1分大滿貫」表演賽，將於台灣時間1月14日下午4點半在墨爾本羅德拉沃中央球場登場。雖然周杰倫的球齡只有三年，不過他對網球的熱愛可是所有粉絲有目共睹，過去還曾收到網球天王費德勒（Roger Federer）送的網球拍，而他也放下豪語，表示比賽贏了就要捐出三千萬。周杰倫的網球熱情可追溯至三年前，平日不論工作多忙，都會抽空踏上球場，與妻子昆凌一同追蹤網球四大公開賽。他曾坦言，過去罹患僵直性脊椎炎，一度需要靠多顆藥物控制疼痛，但對網球的熱忱從未減退，即便身體有挑戰，他仍持續練習反手擊球與各種技巧，讓球迷見識到他對這項運動的真心投入。周杰倫與國際球壇巨星的深厚淵源，也為這次表演賽增添亮點，他是網球傳奇費德勒（Roger Federer）的多年粉絲，兩人曾合作品牌代言廣告，費德勒更關心他的反手拍進度，並贈送專屬球拍作為鼓勵。此外，他在實境節目《周遊記3》中曾與中國網球一哥張之臻切磋球技，兩人互換吉他與球拍，建立起友誼。這些經歷不僅讓周杰倫在演藝圈之外，擁有特殊的網球圈人脈，也讓粉絲對他的表現充滿期待。周杰倫此次與其他9位業餘球員同台亮相，並有機會與包括辛納（Jannik Sinner）、阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、高芙（Coco Gauff）及基里奧斯（Nick Kyrgios）在內的22位頂尖職業選手同場競技，面對媒體詢問，周杰倫幽默表示，他的首要目標就是「搶到發球權」，展現輕鬆又興奮的心情。周杰倫宣布參加澳洲網球公開賽（Australian Open）時，直接在社群平台上自嘲：「1/14記得來澳網看一下，因為只有一分，也有可能我連球都碰不到就出局了。」同時霸氣宣布，若自己贏球，將把100美金（約台幣3000萬）獎金全數捐出，不過他也提醒粉絲，比賽節奏非常快，可能不到1分鐘就結束，因此不必特地破費前來觀賽，但仍歡迎當地粉絲到場為他加油。本場表演賽的盛況，將由愛爾達電視台與博斯運動台進行直播，球迷無論身處何地，都能一睹周杰倫與頂尖球星同場較勁的精彩畫面。無論比賽結果如何，周杰倫此次亮相澳網不僅展現了個人運動魅力，也象徵他跨界挑戰自我的精神，成為音樂與運動兩界注目的焦點。