南韓天團BTS防彈少年團確定將於11月19日、21日、22日來台開唱，演出城市鎖定高雄，雖然官方目前仍將場地標示為「敬請期待」，但從已曝光的360度四面環繞舞台圖、台灣主辦單位Live Nation Taiwan理想國過去承辦TWICE等大咖韓星皆選在高雄世運的實績，再加上高雄市長陳其邁發文證實與場館條件綜合判斷，能夠承載BTS等級規模與3場連唱需求的選項，幾乎只剩下高雄世運主場館。
BTS演唱會舞台是360度！只有高雄世運可以承載
官方已確認，BTS這次世界巡迴演唱會全數採用360度四面環繞舞台，舞台結構會依照整體表演內容事先完成設計與排練，臨時更換舞台形式的機率極低。以台灣現有場館條件來看，能同時承載360度舞台、完整動線配置與3場連唱規模的場地，高雄僅有高雄世運主場館符合。回顧近年先例，TWICE於去年11月、AAA於去年12月來台演出皆採360度舞台，且場地同樣選在高雄世運，這類規格本身就已先刷掉9成場地選項。
此外，這次BTS台灣演唱會主辦為Live Nation Taiwan理想國，他們過去在台灣承辦TWICE、BLACKPINK、Stray Kids等大咖大型演唱會時，場地幾乎一致選擇高雄世運，其中TWICE同樣採用360度舞台配置。以BTS的全球人氣量與3場連開的規模來看，除了能容納超過5萬人的高雄世運，幾乎找不到其他可行場館。
更耐人尋味的是，高雄市長陳其邁也已發文證實BTS將來台開唱，回顧過去AAA、TWICE、BLACKPINK、Stray Kids等國際級大型活動，多次選在高雄世運主場館完成；業界也長期盛傳，高雄對大型國際演唱會在場地租金與行政配合上相對友善，甚至一度傳出有「免費」合作的可能，藉此帶動觀光與城市曝光，不排除提供更具彈性的合作條件。搭配場館規模與硬體優勢來看，BTS世運開唱的輪廓已越來越清楚，只差官方正式點名而已。
BTS相隔8年再來台 演出場地逐年升級
這次BTS台灣場確定在2026年11月19日（週四）、21日（週六）、22日（週日）於高雄連唱3天，將是他們睽違8年再度來台開唱。他們上一次來台已是2018年，在桃園國際棒球場舉行的演唱會，如今場地規模與演出形式全面升級，象徵BTS全球地位的再一次跳級。
根據BIGHIT MUSIC公告，BTS全新世界巡演將於4月9日自南韓高陽起跑，接著巡迴墨西哥、拉斯維加斯、馬德里、倫敦、巴黎、洛杉磯等城市，之後轉進亞洲，包含台灣高雄、吉隆坡、新加坡、雅加達，再前往墨爾本、雪梨與香港。官方也同步預告，更多城市將陸續公開，2027年日本與中東場次也已在規劃中。
資料來源：X@BTS_official@bts_bighit
我是廣告 請繼續往下閱讀
官方已確認，BTS這次世界巡迴演唱會全數採用360度四面環繞舞台，舞台結構會依照整體表演內容事先完成設計與排練，臨時更換舞台形式的機率極低。以台灣現有場館條件來看，能同時承載360度舞台、完整動線配置與3場連唱規模的場地，高雄僅有高雄世運主場館符合。回顧近年先例，TWICE於去年11月、AAA於去年12月來台演出皆採360度舞台，且場地同樣選在高雄世運，這類規格本身就已先刷掉9成場地選項。
此外，這次BTS台灣演唱會主辦為Live Nation Taiwan理想國，他們過去在台灣承辦TWICE、BLACKPINK、Stray Kids等大咖大型演唱會時，場地幾乎一致選擇高雄世運，其中TWICE同樣採用360度舞台配置。以BTS的全球人氣量與3場連開的規模來看，除了能容納超過5萬人的高雄世運，幾乎找不到其他可行場館。
更耐人尋味的是，高雄市長陳其邁也已發文證實BTS將來台開唱，回顧過去AAA、TWICE、BLACKPINK、Stray Kids等國際級大型活動，多次選在高雄世運主場館完成；業界也長期盛傳，高雄對大型國際演唱會在場地租金與行政配合上相對友善，甚至一度傳出有「免費」合作的可能，藉此帶動觀光與城市曝光，不排除提供更具彈性的合作條件。搭配場館規模與硬體優勢來看，BTS世運開唱的輪廓已越來越清楚，只差官方正式點名而已。
BTS相隔8年再來台 演出場地逐年升級
這次BTS台灣場確定在2026年11月19日（週四）、21日（週六）、22日（週日）於高雄連唱3天，將是他們睽違8年再度來台開唱。他們上一次來台已是2018年，在桃園國際棒球場舉行的演唱會，如今場地規模與演出形式全面升級，象徵BTS全球地位的再一次跳級。
根據BIGHIT MUSIC公告，BTS全新世界巡演將於4月9日自南韓高陽起跑，接著巡迴墨西哥、拉斯維加斯、馬德里、倫敦、巴黎、洛杉磯等城市，之後轉進亞洲，包含台灣高雄、吉隆坡、新加坡、雅加達，再前往墨爾本、雪梨與香港。官方也同步預告，更多城市將陸續公開，2027年日本與中東場次也已在規劃中。
資料來源：X@BTS_official@bts_bighit