我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）曼非斯灰熊明星後衛莫蘭特（Ja Morant）近期成為交易市場的熱門人物，是否被交易、交易下家在哪也成為關注焦點，而邁阿密熱火也成為莫蘭特的潛在下家，不過前NBA球星「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）卻直言，邁阿密熱火絕非理想落腳處，更是直言「熱火現在沒有一個能打的，沒有人會想去那邊的」，此說法也引起關注。隨著交易截止日的2月5日逼近，灰熊已表態願意聆聽關於莫蘭特的報價，但他的實際交易價值仍充滿變數。近年傷病困擾加上場外風波，使多支球隊在評估時態度趨於保守。知名NBA分析師羅威（Zach Lowe）也公開質疑熱火是否真有意追逐莫蘭特，認為相關傳聞並不合理。目前熱火戰績20勝19敗，仍在東區中段徘徊。外界普遍認為，若熱火真的參與交易談判，最可能被點名的籌碼是後衛希洛（Tyler Herro）。不過希洛自去年9月手術後傷勢反覆，狀態起伏，也讓其交易價值備受討論。此外，聯盟圈內亦有聲音指出，熱火真正關注的對象可能是公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），而非莫蘭特。不過針對莫蘭特要被送至熱火的消息，前球星亞瑞納斯近日在《Gil’s Arena Show》播客節目中直言不諱表示，聯盟球星對熱火缺乏吸引力，甚至語出驚人地批評熱火目前「沒有真正的籃球人才」，一席話引發熱議。莫蘭特自2019年自莫瑞州大學投入NBA後，一直效力灰熊，2020年榮膺年度新人王，並兩度入選明星賽，一度被視為聯盟新世代招牌後衛。然而，近兩季狀況起伏，使灰熊是否圍繞他重建核心出現不同聲音。尤其日前出現的崔楊（Trae Young）交易案更顯示目前聯盟各支球隊對於球星交易價值的考量已經不再是以成績或名氣決定，而是是否有望提升團隊戰績為考量，對此莫蘭特未來是否被交易，下家為何，也將成為關注焦點。