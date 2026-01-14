我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽今（14）日上演西區焦點大戰，由聯盟第一的衛冕軍奧克拉荷馬雷霆主場迎戰聖安東尼奧馬刺。雷霆在當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場狂轟34分的帶領下，以119：98大勝馬刺，不僅喜迎4連勝，也終於在雙方本季的4次交鋒中首度開胡。馬刺球星文班亞馬（Victor Wembanyama）今天寫下生涯「500次阻攻」里程碑，但無奈球隊輸球。根據賽後數據統計，雷霆新星切特·霍姆格倫（Chet Holmgren）與馬刺天才文班亞馬的生涯對戰戰績呈現出兩極化的極端趨勢：當文班亞馬先發登場時，霍姆格倫取得4勝1敗的壓倒性戰績。但當文班亞馬替補登場時，切霍姆格倫則陷入0勝3敗的絕對劣勢。不過這種數據都然只是為了搏君一笑，因為今天在這組對位之中，文班亞馬還是佔有絕對優勢，不僅曾經封蓋霍姆格倫的跳投，也在進攻端強吃對手。霍姆格倫今天也只有8分10籃板進帳，表現不如面對其他球隊。今日比賽中，文班亞馬以先發身分出賽28分鐘，雖然繳出17分7籃板的穩定表現，但最終馬刺仍吞下敗仗。這項離奇的數據似乎顯示，當文班亞馬在先發輪替中與切特正面對決時，雷霆更有辦法掌控比賽節奏。比賽前兩節雙方互有往來，但第三節成為勝負轉折點。馬刺在6分39秒卡斯特（Stephon Castle）拋投得分後，突然陷入長達3分鐘的得分荒。雷霆趁虛而入，由亞歷山大單節8投5中砍下15分領軍，打出一波4024的毀滅性攻勢，帶著19分領先進入末節，最終輕鬆奪勝。亞歷山大全場23投11中，罰球13中11，攻下34分5籃板5助攻，更罕見地送出4次封阻，攻防兩端完全統治賽場。儘管輸球，文班亞馬仍在此役達成職業生涯「500個阻攻」的重要里程碑。他僅花費143場比賽就達成此成就，名列歷史第4快，同時也是NBA歷史上達成500鍋第2年輕的球員。雖然個人紀錄亮眼，但馬刺本戰因失誤與籃板掌控不佳，無緣達成對聯盟龍頭雷霆的「賽季四連殺」。雙方將於2月5日進行本季第5次、也是最後一次的交手。