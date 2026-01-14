我是廣告 請繼續往下閱讀

奧克拉荷馬雷霆隊今（14）日在主場以119：98大勝聖安東尼奧馬刺，不僅終結了對戰三連敗，更見證了當家球星「SGA」謝伊·吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）寫下NBA近63年來未見的壯舉。SGA此役砍下34分，將個人連續得分20+的場次推升至驚人的111場，距離歷史第一人張伯倫（Wilt Chamberlain）的史詩紀錄僅剩一步之遙。SGA在本場比賽展現了無與倫比的穩定性。全場出戰33分鐘，23投11中，罰球13中11，攻下34分、5籃板、5助攻，並外加4次阻攻。這是他連續第111場比賽得分超過20分，成為自1963年以來首位達成此成就的球員。目前NBA歷史最長紀錄由傳奇球星張伯倫保持，他在1961年至1963年期間曾創下連續126場得分20+的紀錄。SGA目前僅差15場即可追平這項高懸半世紀的神蹟。以他目前的火燙狀態與穩定產出，極有機會在本賽季正式登頂歷史第一。馬刺隊此前曾在13天內對雷霆達成「三連殺」，甚至一度打亂了雷霆開季24勝1負的統治節奏。今日交手，雙方前兩節依舊膠著，但第三節SGA再度開啟「MVP模式」，單節8投5中轟下15分，帶領球隊打出一波12:0的攻勢徹底拉開比數。賽後，雷霆主帥馬克·戴格諾特（Mark Daigneault）高度讚揚球隊的穩定性：「我們努力在每個回合、每場比賽保持最高水準的穩定。當狀態下滑時，能迅速重回正軌是關鍵。」 而SGA在受訪時則顯得相當淡定，針對終結對戰連敗，他僅表示：「今晚並非我們的超級盃比賽。」顯見其專注於更長遠的奪冠目標。此役勝出後，雷霆戰績來到34勝7負，持續以斷崖式的領先優勢穩居全聯盟第一。儘管馬刺隊以27勝12負穩居西區第二，且主帥戴格諾特直言馬刺是「NBA最強隊伍之一、容錯空間極小」，但在SGA統治級的表現面前，雷霆成功守住主場，並破除了本季的「馬刺魔咒」。