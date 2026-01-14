我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫參加澳網國籍變中國，陳沂對此發聲。（圖／陳沂FB）

台灣天王周杰倫在今（14）日參加澳洲網球公開賽（Australian Open）「1分大滿貫」表演賽，並於台灣時間下午4點半在墨爾本羅德拉沃中央球場登場。而稍早有人發現周杰倫參加澳網的國籍竟變中國，敏感話題引發討論，但卻沒有被罵，讓陳沂直言：「當你強到變成周杰倫的時候，就是超越一切的存在」。《NOWNEWS今日新聞》也進一步詢問經紀公司杰威爾，至截稿前尚未得到回應。周杰倫參加澳網的國籍寫成中國，再度引發高度討論。而陳沂也對此直言：「周杰倫參加澳網比賽，國籍直接寫『中國』，結果沒有青鳥敢出征他！當你強到變成周杰倫的時候，就是超越一切的存在」。而這也引發許多網友認同，「無敵了杰倫」、「所言極是」。周杰倫12日宣布在14日首度以選手身分踏上澳洲網球公開賽的舞台。他受邀參加在指標性場地「羅德·拉沃球場（Rod Laver Arena）」舉行的特別賽事「一球制勝（One Point Slam）」，引發全球粉絲高度熱議。周杰倫還霸氣喊若贏球會將100萬澳幣（約新台幣2100萬）的獎金全數捐出，不過他也隨後自嘲可能碰不到球就出局，讓大家笑翻。周杰倫本次是以名人外卡身份參賽，抽中46號籤位。首輪對手約維奇（Petar Jovic）雖為業餘身份，但實力不容小覷。據澳洲媒體報導，職業選手造訪澳洲比賽時常找約維奇練球，實力已接近職業水準。約維奇更在受訪時坦言，若能贏下這100萬澳幣獎金，將以此作為後盾挑戰轉職業。若周杰倫能順利闖過第一輪的比賽，第二輪將面臨更艱難的挑戰，極大機率會與俄羅斯前球王梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）正面對決。而這次的比賽，也讓大家好奇球齡僅3年的周杰倫，這段期間積極練球的成果。