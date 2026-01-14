我是廣告 請繼續往下閱讀

柬埔寨太子集團創辦人陳志涉及跨國洗錢詐騙，2025年10月遭美國起訴後，上週他在柬埔寨被捕並遣送至中國，台灣執法單位則針對太子集團來台買豪宅名車洗錢以及發展博弈事業，前後發動8波搜索，今天是第9波行動，約談帛琉愛萊森林渡假村園的曾姓登記負責人，釐清太子集團如何利用帛琉渡假村做為博弈水房。根據了解，太子集團在疫情期間透過遊艇業者吳逸先，從國安局退休軍官石濱芳手中買下營運不佳的帛琉愛萊森林度假村，將客房作為詐騙水房使用，渡假村目前登記在今日到案的曾姓男子名下。台北地檢署檢方針對太子集團在台犯行共清查四大區塊：買11戶「和平大苑」豪宅及34輛豪車洗錢、開發線上博奕、轉手偷藏豪車以及帛琉置產洗錢。檢警調前8波搜索已聲押獲准9名被告，包括太子集團在台核心幹部王昱堂、天旭國際公司人資長辜淑雯、財務主管陳麗珊、特助李守禮、協助藏匿超跑的邱子恩、天旭及尼爾創新公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、涉嫌以遊艇洗錢的玄古管理顧問公司負責人王俊國、以雪茄館幫助太子集團洗錢的Cigar Vie老闆胞兄陳韋志。