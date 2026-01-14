我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫慘遭對手彼得約維奇以Ace球「秒殺」出局。（圖／翻攝自澳網YouTube）

天王周杰倫在今（14）日台灣時間下午4點30分，參戰澳洲網球公開賽「一球制勝（One Point Slam）」，首輪對上維多利亞州24歲業餘冠軍彼得約維奇（Petar Jovic），大批粉絲也在周董上場前就守在轉播平台前，深怕錯過周董的身影，不料周董終於上場後，竟然被對手一球淘汰，沒碰到球就出局，讓粉絲都非常錯愕，還直接衝微博熱搜，被笑說毫無體驗感，還有人說周董表演個立正就出局。周杰倫一登場，就迎來現場許多粉絲的歡呼，就連緊盯轉播平台的粉絲們也都紛紛為他打氣。但不料雙方打完招呼，準備由對手發球時，周董竟連腳步都來不及移動，就直接被淘汰，真跟自己說的一樣「連球都碰不到就出局」，讓緊盯螢幕的粉絲都超錯愕，直呼一轉眼都結束、毫無體驗感，還有粉絲笑說「表演個立正就結束」、「連一首歌的時間都沒到」。周杰倫下午約5點10分上場，對上24歲澳洲陪練員、業餘冠軍彼得約維奇，兩人接受主持人訪問後，周杰倫就備戰位置，下一秒，他迅速摘下臉上墨鏡，用力往場邊方向一丟，接著才開始迎戰對手發球，模樣相當帥氣。但不料耍完帥，沒拿到發球權的他，沒能接下對手發球，1秒出局，連他本人都傻眼，馬上高舉雙手鼓掌，還撇頭大笑。不過就算輸球，周杰倫的反應仍被讚相當大器。而且他出場時，當主持人喊到「Jay Chou」！全場的歡呼聲此起彼落，他也回應觀眾的呼聲，向看台區打招呼，巨星姿態引大讚。雖然秒輸球，但這也不能怪周杰倫，因為對手彼得約維奇大有來頭，他雖為業餘身份，但實力不容小覷。據澳洲媒體報導，職業選手造訪澳洲比賽時常找約維奇練球，實力已接近職業水準。約維奇更在受訪時坦言，若能贏下這100萬澳幣（約新台幣2100萬元）獎金，將以此作為後盾挑戰轉職業。