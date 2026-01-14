我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前統一獅資深捕手林岱安，今日正式加盟富邦悍將。（圖／記者林子翔攝）

富邦悍將今（14）日為資深捕手林岱安舉辦加盟記者會，執行副領隊林威助出席與會，大讚林岱安就是球隊首要補強人選，早在林岱安取得自由球員資格的第一時間，球團內部便已有高度共識，將其視為最優先的補強目標，林威助甚至把捕手稱作是第2個總教練，回顧簽下林岱安過程，林威助直言一聽到林岱安取得FA資格，立即與總教練後藤光尊討論，雙方意見一致，隨後便與領隊陳昭如聯繫，正式展開招募計畫，「我們很清楚捕手在球隊中的重要性，岱安正是我們希望補進來的人選。」富邦悍將去年下半季在全新制服組高層陳昭如、執行副領隊林威助帶動下，確立以捕手為基調的重整方針，先於2025年選秀會上用榜眼籤選進大物捕手張育豪，又挑到U18鐵捕江庭毅，休賽季則簽下林岱安，搭配原有的主戰捕手戴培峰，捕手陣容相當豪華。林威助也坦言，捕手就是富邦悍將最重要的一環。「投手把球投出去之後，接下來就是捕手的工作，接捕、擋球與引導投手，工作很繁重。」林威助以總司令來形容捕手的重要性，等於是場上的總司令、第2個總教練那樣。」林威助透露早已長期觀察林岱安，大讚他的蹲捕表現與臨場判斷，是很聰明的球員，「我很欣賞他接捕的穩定度，還有與投手溝通、協調的能力，有他在，投手可以放心專注在投球工作上。」林岱安除了空降主戰捕手，另項功課就是帶領張育豪及江庭毅兩位年輕捕手成長，林威助指出，「不只是技術，包含配球思維、擋球細節，對投手群的理解，這些都是他們可以就近直接學到的經驗。」