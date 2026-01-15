我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫首戰澳網，不料一球就被淘汰，直接衝上微博熱搜。（圖／微博@張曼聯）

「動都沒動」成名場面 林書豪親自補刀開酸

▲林書豪（右）發文補刀嘲笑周杰倫：「動都沒動、直接沒接到球，救命啊！」（圖／記者林柏年攝）

好友互虧成日常 娛樂效果拉滿

華語樂壇天王周杰倫昨（14）日現身澳洲網球公開賽特別賽事，原本被外界視為話題滿滿的跨界亮相，卻意外演變成另類娛樂焦點，官方安排的「一球制勝」活動中，周杰倫站上場準備迎戰，沒想到比賽過程極短，幾乎還來不及揮拍就宣告結束，讓現場與線上觀眾瞬間笑翻，也在社群平台掀起大量討論。而周杰倫的好友林書豪也隨即在深夜拍片嘲笑補刀，笑說：「動都沒動，連球都沒碰到，救命啊！」從現場畫面與轉播片段可見，對手發球速度相當猛烈，周杰倫站在場上判斷來球時略顯遲疑，結果球直接落點得分，整個回合不到幾秒鐘便結束，這個「連球都沒碰到」的瞬間立刻成為網路迷因素材，不少網友笑稱這是「最速澳網體驗」，也有人替他緩頰，認為活動本質偏向表演性質，勝負本就不是重點。真正讓話題升溫的是好友林書豪的即時反應，身為周杰倫私下的網球球友，林書豪特地錄製影片調侃對方，笑說自己：「教了網球徒弟一個月，看似相當努力，終於等到上場表現的機會，結果發球一來，動都沒動、直接沒接到球！」語氣誇張又充滿笑點，完全展現兩人之間的好交情，不過隨後林書豪就將影片刪掉。事實上，周杰倫與林書豪私下互動頻繁，2人不只曾多次相約打網球，也經常在社群平台隔空互虧，先前澳網官方宣布周杰倫將參加「一球制勝」活動時，林書豪就在留言區搶先開玩笑表示：「能贏我就能贏他們，你應該感謝我，因為訓練對手都比真正比賽的對手更強。」如今比賽結果曝光，也讓這段留言被網友翻出來再次討論。儘管比賽結果稱不上理想，但多數網友仍以輕鬆角度看待這次登場，認為周杰倫願意站上國際網球舞台，本身就已經是話題保證，加上林書豪的幽默補刀，更讓整起事件充滿娛樂效果，也再次印證兩人之間深厚的友情，對粉絲而言，天王的澳網初體驗，反而成為茶餘飯後的趣味談資。