▲周杰倫上場後，把墨鏡丟到場邊，墨鏡還因此得到一個特寫。（圖／微博@愛搞機的夏夏）

天王周杰倫在今（14）日下午4點30分，首度以選手身分參加澳洲網球公開賽（Australian Open）表演賽性質的「一球制勝」（One Point Slam）活動。雖然他沒碰到球就出局，但一舉一動都引發討論。其中他戴墨鏡進場，還在比賽前耍帥丟到場外的墨鏡，更是讓粉絲超好奇墨鏡之後的下落，有網友捕捉到，周杰倫比完賽後，直接將墨鏡丟給場邊小孩，鏡頭還拍到她們拿墨鏡狂歡的模樣，讓粉絲超羨慕直呼「最大贏家」。周杰倫在下午約5點10分戴著墨鏡上場，先跟對手及觀眾打招呼後，隨即準備比賽，正當大家都好奇他戴著墨鏡怎麼比賽時，他隨手往場邊一丟，便站定位準備開始，但下一秒就直接被淘汰。不過周杰倫也展現大器態度，笑著跟對手握手。而稍早得到鏡頭特寫的墨鏡，也讓大家超好奇它的下落，有粉絲捕捉周杰倫超寵粉，直接把墨鏡丟給場邊小孩，鏡頭也拍到她們拿著墨鏡歡呼的模樣，讓一眾粉絲超羨慕直呼根本是最大贏家。周杰倫在準備開始比賽後，由對手發球時，周杰倫竟連腳步都來不及移動，就直接被淘汰，真跟自己說的一樣「連球都碰不到就出局」，讓緊盯螢幕的粉絲都超錯愕，直呼一轉眼都結束、毫無體驗感，還有粉絲笑說「表演個立正就結束」、「連一首歌的時間都沒到」。而在輸球後，周杰倫也首度在IG發聲，自嘲：「果然被我料到，連球都沒碰到」，表示在場邊能做的只有幫大家簽名。由於周杰倫猜拳輸掉，所以沒能拿到自己希望的發球權，對此他也笑說，「以後除了要練球，還要練剪刀石頭布，贏得選發球」。周杰倫輸球後，看起來有些無奈，卻仍保持笑容，並比出「讚」的手勢，與對手互相握手、擁抱，展現運動家精神。雖然周杰倫被一記強勁的外角Ace秒殺，連球都沒碰到，但這也不能怪他，因為對手彼得約維奇（Petar Jovic）其實大有來頭，原來他絕非一般的業餘愛好者，約維奇來自克蘭本網球俱樂部，球齡近20年，更是本屆澳網官方指定的「職業陪練員」，賽後約維奇自爆很緊張：「我剛剛發球的時候雙腿感覺超級沉重，幾乎跳不起來！」