我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）多倫多暴龍今年賽季打出好表現，在今（15）日賽前戰績來到24勝17敗，穩居東區前段班，並暫時掌握前六種子席位，對此也傳出暴龍也正積極籌備補強計畫，尤其針對內線球員，就有傳出對達拉斯獨行俠的中鋒戴維斯（Anthony Davis）與沙加緬度國王的薩波尼斯（Domantas Sabonis）有著高度興趣。暴龍本賽季打出驚奇表現，其中英格拉姆（Brandon Ingram）與巴恩斯（Scottie Barnes）持續打出高水準表現，成為球隊攻防兩端的核心，也讓暴龍被視為東區不可忽視的新興勢力。儘管本季戰績亮眼，但暴龍並未因此停下補強腳步，隨著交易截止日逼近，聯盟消息指出，暴龍正評估重磅交易戴維斯的可能性。名記者史坦（Marc Stein）也透露，若暴龍正式追逐獨行俠球星戴維斯（Anthony Davis），交易架構預計將圍繞奎克利（Immanuel Quickley）或波特爾（Jakob Poeltl）的合約，搭配巴瑞特（RJ Barrett）作為主要籌碼。史坦同時指出，即便暴龍願意額外附上未來首輪選秀權，這樣的包裹對達拉斯在薪資結構上的紓解效果仍相當有限，顯示交易難度不低，而戴維斯日前一度被傳可能接受手部手術，不過本人也已親自否認相關說法。除了戴維斯外，暴龍也被點名對國王中鋒薩波尼斯（Domantas Sabonis）保持高度關注。《ClutchPoints》記者席格（Brett Siegel）指出，聯盟內部持續關注暴龍與沙波尼斯之間是否有新進展，顯示這名全能內線同樣在多倫多的補強雷達之中。席格也提到，隨著新秀後衛謝德（Jamal Shead）逐漸站穩輪換角色，奎克利的薪資結構將成為暴龍在交易截止日前進行重大升級的關鍵因素。