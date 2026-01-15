我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫（如圖）首次參加澳網，腳上的鞋子是PHANTACI與Nike聯手打造的「PHANTACI x Nike Air Max 95 周杰倫 聯名款 山水樂章 II1200-221」，把東方元樂器元素穿在腳上。（圖／翻攝自周杰倫IG@jaychou）

亞洲天王周杰倫昨（14）日現身澳洲網球公開賽，引發場邊觀賽和全球媒體騷動，腳下那雙由PHANTACI與Nike聯手打造的「PHANTACI x Nike Air Max 95 周杰倫聯名款山水樂章 II1200-221」同樣吸睛。這雙戰鞋將東方樂器概念轉換成潮流語言，鞋身設計處可看見類似琴弦與弦樂器木頭紋路的設計，呼應周董中西融合的音樂風格，運動鞋因此成為帶有音樂靈魂的藝術載體。就連義大利網球大將辛納（Jannik Sinner）也穿過，讓這雙鞋的討論度又更高。官方定價為7600元，轉售給藏家的價錢可衝至13000元至19000元不等。這是一雙很有設計感的鞋，可明顯看出團隊大膽地將「AIR MAX 95 PHANTAC」的鞋體視為樂器的共鳴箱。鞋面側邊有許多細膩的線條，像是刻畫出仿木質紋路，營造出如同琵琶、古箏等東方樂器的溫潤古樸質感。加上AIR MAX 95標誌性的漸層線條，看起來像是緊繃的樂器弦線，搭配鞋帶處懸掛的吉他撥片，以及代表精緻工藝的貝母飾件，可說是周杰倫身為音樂人的識別代表，等於是把吉他、弦樂器、古箏東西方弦樂器穿著走。細節延伸至中底，設計師採用獨特的3D木紋紋理，模擬聲波震動激起的水波光影，讓靜止的鞋也可以有強烈的動態視覺。每一次穿上它，就像在撥弄琴弦、嘈嘈切切錯雜彈。周杰倫自己也曾公開寫過這雙鞋的設計概念，「側面靈感源自古筝琴弦, 木紋的漸層，用吉他的pick代替撥箏的義甲, 用西方的撥片彈奏東方的弦音，Pick the string，play the culture，鞋子腳下的每一步都是一篇樂章」。這雙鞋也凸顯周杰倫的獨到美學，他將華語音樂底蘊注入西方街頭潮流之中。「AIR MAX 95 PHANTAC」已於2025年10月9日正式發售，首發地點位於PHANTACI上海店與官方網站，定價為台幣7,600 元。對於熱愛周杰倫音樂與球鞋文化的粉絲而言，是一塊拼湊天王音樂宇宙的重要拼圖。