▲媒體人周玉蔻（如圖）與賈永婕的恩怨頗深。（圖／資料照）

▲賈永婕直接在留言區點名周玉蔻就是她的頭號酸民。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

▲周玉蔻過去曾寫下長文，抨擊賈永婕身為月薪百萬的董事長，卻做小網紅的事。（圖／周玉蔻臉書）

101董座賈永婕上任後話題不斷，經常透過社群與粉絲互動，也受到不少酸民攻擊。今（15）日賈永婕就在臉書發文，表示不能理解外界為何經常罵她是花瓶、小網紅董事長，粉絲留言安慰賈永婕：「這世界上總不乏酸民，但那是少數」，沒想到賈永婕竟親自回應：「酸民一號周玉蔻」，點名資深媒體人周玉蔻，兩人心結加劇。賈永婕昨日攀登101高峰，更伸手觸摸101頂的避雷針，被讚勇氣十足，但也有不少酸民湧入罵她作秀、愛現，甚至覺得她是瘋子。對此。賈永婕今日發文回應，「賈永婕認為難道她就不能當個漂亮、有流量、用不一樣的方式去做事的董事長嗎？她更強勢反擊酸民，「公開罵人不是評論，只是沒水準又無禮的行為！好吧，我現在先假裝不計較，但這些沒水準的人，請好好檢討反省！」這篇貼文曝光後，不少粉絲湧入安慰賈永婕，其中一名粉絲留言，「這世界上總不乏酸民，但那是少數」，稱讚賈永婕是他們心中的地表最強董事長。其實這並非賈永婕與周玉蔻首度公開互槓，賈永婕前年（2024）上任101董座後，周玉蔻就曾多次公開點評賈永婕的言行，就連賈永婕找台東縣長饒慶鈴造訪101推廣釋迦，周玉蔻也罵她：「」。賈永婕邀請玄彬登上101後，感謝周玉蔻的「監督」，周玉蔻也發文痛批：「商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花」。可見兩人的恩怨不是一時半會說得清的。