▲蔡依林（右）當時唱華碩尾牙，還遇到酒醉員工衝上台想合唱，蔡依林索性遞出麥克風，超級親民。（圖／翻攝自Smile XD YouTube）

▲動力火車至今還是會唱尾牙，相當親民。（圖／記者吳翊緁攝）

尾牙藝人出場費大概多少，你知道嗎？業界行情認為，若是知名度高的藝人，普遍都要50萬起跳，但若是天王、天后等級的巨星，價格自然是另外談。天后蔡依林2018年登上華碩集團尾牙時，壓軸唱了40分鐘左右，就進帳就高達500萬元；2024年科技公司佳世達則跨海請來韓國人氣女團aespa，坊間傳聞價碼高達1600萬元，相當驚人。女團aespa 2024年曾受邀來台唱佳世達尾牙，當時aespa一連帶來5首熱門歌曲，讓台下粉絲全嗨翻，網友更紛紛羨慕佳世達的員工有如此好福氣。aespa唱尾牙的價碼也連帶引起外界熱議，財經專家謝晨彥推估，aespa的出場費應該比台灣藝人高出1倍以上，因為韓團通常需要專屬的造型師，還有住宿、機票等問題，所以價格不可能更便宜。也有網友好奇在Dcard發文詢問答案，釣出不少自稱知情人士的民眾爆料，其實aespa酬勞大約是1600萬元，這個數字涵蓋整個團隊的運作，不是小數目。也有網友認為，就算沒有1600萬元，出場費也應該在1000萬以上，否則不可能請到人氣女團，可見佳世達出手有多闊綽。而近年台灣藝人的尾牙出場費大多都不再透明，所以只能翻看往年案例來回顧。例如天后蔡依林，她2018年在華碩尾牙壓軸登場，一連唱跳40分鐘，據說當時就進帳500萬台幣。天團五月天則是在2013年唱過王品集團尾牙，當時的報價傳出是300萬元。在更早期的時候，就連周杰倫也曾在尾牙上演出！據《星報》報導，周杰倫2003年時，開出4首歌10萬美金的價碼，在當時大約是台幣350萬元。至於國民女團S.H.E則是2首歌100萬元；動力火車、蕭亞軒同價位，唱40分鐘都是100萬元。可惜除了動力火車外，如今要再看到這些巨星在台灣出席商演，恐怕是難上加難。