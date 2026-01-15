我是廣告 請繼續往下閱讀

▲詹雅雯（左）第四度擔任節目神秘嘉賓，拜訪熱愛健身的小龍一家人。受訪家庭中的阿嬤透露是詹雅雯的鐵粉，甚至特別在養生湯裡加入剝皮辣椒。（圖／公共電視提供）

金曲歌后詹雅雯2020年確診帕金森氏症，右邊身體使不上力，但她勇敢對抗病魔，並且成立志工團，近日她擔任公視節目《誰來晚餐》來賓，表示受訪家庭的故事讓她看見更廣闊的人生的層面。節目中，詹雅雯聊起自己35年的歌壇生涯，她不禁感慨，一個人在外奔波多年，很少能跟爸爸媽媽或家人一起吃飯，因此看到家庭能一起溫馨共餐，讓她特別感動，直呼：「真的都要把握這個當下！」。詹雅雯第四度擔任節目神秘嘉賓，拜訪熱愛健身的小龍一家人，一上桌便感受到受訪家庭中阿嬤的用心，對方強調自己是詹雅雯的鐵粉，記得她喜歡吃辣，還特別在養生湯裡加入剝皮辣椒，讓詹雅雯相當感動。在熱鬧的餐桌上，讓詹雅雯突然很感慨，說出心底話。她坦言，一個人在外奔波這麼多年，很少能跟爸爸媽媽或家人一起吃飯，因此看到這個家庭能在家裡溫馨共餐，讓她特別感動。受訪時詹雅雯直言，這次「意義很不一樣」，有感於受訪家庭能在低潮後把自己「拉起來」，並走向「正確的道路」，讓詹雅雯感性說：「這樣的努力真的需要掌聲鼓勵，也需要被看見。」節目尾聲，詹雅雯以旁觀者的角度總結這個家庭帶給她的感受，她認為這是一個「家庭文化的傳承」，從阿公阿嬤到小龍與孩子們，都在延續彼此的情感與責任。