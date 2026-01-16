我是廣告 請繼續往下閱讀

東南亞求職詐騙陷阱多，許多人懷抱發財夢卻誤入人間煉獄。一名40歲的泰國男子伯德（化名），因誤信「輕鬆開戶就能領高薪」的謊言，被誘騙至柬埔寨邊境的詐騙園區，遭軟禁強迫從事洗錢勾當。不堪凌虐的他，日前冒險與其他受害者集體逃亡，徒步穿越叢林兩天兩夜才幸運獲救。重返國門見到母親的那一刻，他當場崩潰痛哭，直言那段經歷「根本就是地獄」。根據外媒報導，伯德原本在泰國武里南府的一家火鍋店工作，日子過得並不容易。後來有人告訴他，只要幫忙開設銀行帳戶，每個帳戶就能現賺1萬5000泰銖。受到高薪利誘，他在2025年12月30日搭上一輛廂型車前往邊境沙繳府，沒想到隨即被強行帶出境，送往柬埔寨波貝的詐騙園區。伯德回憶，進入園區後他完全失去自由，被迫用自己的名義開設帳戶，並負責進行人臉辨識轉帳，淪為詐騙集團的洗錢工具。即使是幾十個人擠在一間狹小的房間裡，生活環境極其惡劣，甚至經常沒飯吃。只要有人試圖反抗或拒絕工作，就會慘遭毒打甚至電擊，他在短短十多天內就已經遍體鱗傷。為了活命，伯德與另外23名同樣被騙的泰國人決定放手一搏。他們趁隙集體逃出園區，為了躲避詐騙集團的追捕，一行人躲進甘蔗林，在荒野中徒步逃亡了兩天兩夜，直到靠近泰柬邊境遇到泰國軍方巡邏隊，才終於結束這場驚魂記。警方調查發現，伯德的母親在他失聯期間早已報警，而他的帳戶也被列為警示帳戶。在確認身分後，警方通知母親前來接人，母子倆在警局相擁而泣，場面令人鼻酸。返家後，家人也依照當地習俗為他舉行收驚祈福儀式，希望能洗去一身晦氣。雖然伯德因提供人頭帳戶仍須接受警方調查，但他以自身慘痛經驗呼籲大眾，千萬別相信天上會掉下來的禮物，否則恐賠上性命。