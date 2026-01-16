我是廣告 請繼續往下閱讀

▲少女時代成員徐玄（如圖）變身小提琴家，將以協奏者身分和Sol愛樂管弦樂團演出。（圖／翻攝自徐玄IG@seojuhyun_s）

韓國女團少女時代成員徐玄驚喜宣布解鎖新身分！將於3月13日登上首爾樂天音樂廳，正式變身小提琴家，參與管弦樂團的定期演奏會。令人驚訝的是，徐玄接觸小提琴的時間其實並不長，僅僅練習了約5個月就站上舞台演奏，讓粉絲們對她的音樂天賦與勇氣佩服不已。根據南韓媒體《朝鮮日報》報導，徐玄所屬經紀公司14日證實，她將以小提琴協奏者的身分，參加「Sol愛樂管弦樂團」第8屆定期演奏會。據了解，該樂團並非由職業演奏家組成，而是由一群熱愛古典音樂的人士所集結。當天徐玄將挑戰演奏維托里奧・蒙蒂（Vittorio Monti）的高難度名曲〈查爾達斯〉（Csárdás）。而且首爾樂天音樂廳是專業級的音樂會場地，內部設有管風琴，以葡萄園式的音響著稱。對於這次的大膽跨界，徐玄表示：「比起專業演奏家的完美技巧，我更想呈現出真心享受音樂之人的純粹熱情。」她表示，期許透過自己的挑戰，能讓更多人覺得古典音樂不再遙不可及，並從中發現新的樂趣。Sol愛樂管弦樂團團方表示，「期待透過徐玄小姐的參與，能讓大眾接觸古典樂演出的門檻進一步降低，這將會是一個蘊含愛樂之心的特別舞台。」除了徐玄的協奏演出外，當晚樂團還將演奏柴可夫斯基第五號交響曲，以及韋瓦第《四季》小提琴協奏曲中的〈春〉經典曲目。少女時代是南韓一線女團，由隊長太妍、Jessica、Sunny、Tiffany、孝淵、俞利、秀英、潤娥及徐玄9人組成，在2007年8月推出〈再次重逢的世界〉正式出道，以超強唱功、整齊劃一的舞蹈，獲得粉絲關注，並在2009年以〈Gee〉成功爆紅全球，橫掃音樂榜單，並在之後進軍日本。少女時代的版圖不止在亞洲，2011年以《The Boys》進軍美國主流市場，成功吸引美國觀眾與樂界目光，為K-POP在美國發展奠定基礎。自2015年開始，成員們積極發展個人活動，以歌手、演員、音樂劇演員不同身分活躍於演藝圈，但她們還是不時合體出遊、互相支持。