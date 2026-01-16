我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月5日點燃戰火，衛冕軍日本武士隊今（16）日公布第2波球員名單，共11位選手入選，其中包含休賽季成為自由球員的菅野智之，加上去年底的首波名單，目前共19人確定參賽。日本隊監督井端弘和表示，大聯盟選手不會參與日本隊集訓，但他希望能夠在2月27日會合，至少能趕上官辦熱身賽。日本隊今日公布第2波入選名單，以日職選手為核心，具體名單如下，分別是投手菅野智之（自由球員）、松本裕樹（軟銀），捕手坂本誠志郎（阪神）、若月健矢（歐力士），內野手牧秀悟（橫濱）、源田壯亮（西武）、佐藤輝明（阪神）、牧原大成（軟銀），外野手周東佑京（軟銀）、近藤健介（軟銀）、森下翔太（阪神）。日本隊頭號球星大谷翔平去年11月底率先表達參賽意願，日本為也在12月底公布首波名單，其中包含菊池雄星（天使）、松井裕樹（教士）、伊藤大海（火腿）、大勢（巨人）、種市篤暉（羅德）、平良海馬（西武）、石井大智（阪神），截至目前為止，日本隊已有19名選手確定進入參賽名單。日本隊監督井端弘和表示，大聯盟球員大多數不會參加2月於宮崎舉行的集訓，關於大聯盟選手的報到時間，井端透露，「關於時間點，我已經傳達給所有大聯盟選手，希望他們從名古屋（2月27、28日對中日龍的比賽）開始會合。希望他們能在那裡歸隊。」井端希望大聯盟選手在3月2、3日的官辦熱身賽可以上場，「考量到時差，我已傳達希望在名古屋會合。」