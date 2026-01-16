我是廣告 請繼續往下閱讀

▲運動部部長李洋出席2026WBC經典賽中華隊第一階段集訓開訓典禮。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.01.15）

▲2026WBC經典賽中華隊第一階段集訓正式在左營國訓中心開訓。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.01.15）

距離2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開賽不到50天，中華隊昨（15）日於國家運動訓練中心展開第一階段集訓，全隊趾高氣昂，喊出目標「前進邁阿密」。中華職棒、中華棒協以及運動部各自送上加菜金，總計共90萬，替選手打氣，運動部長李洋表示，本屆經典賽為運動部成立後首項一級國際賽，因此非常重視，勉勵選手披荊斬棘，替國家挺身而出。第一階段集訓共31人完成報到，其中包含7位旅外球員與24位中職球員，不過總教練曾豪駒隨後透露，樂天桃猿老將陳冠宇後續將投入訓練，總計第一階段集訓將是32人參與。今年中華隊隊長仍由陳傑憲擔任，他表示，「現在是第一階段的調整期，我們會專心備賽，教練團也會幫忙提升狀態。我們一定會秉持精神，為國人拿下最佳成績。」本屆經典賽受到國人高度關注，集訓首日媒體破百人，運動部部長李洋也親自頒發加菜金，並直言本屆經典賽是運動部成立後，首項一級國際賽事，因此相當重視，希望把最好的資源給國家隊。本屆聯盟後勤籌組超過40人團隊，包含醫師、心理師、營養師、訓練員及防護員等行政後勤及情蒐小組。針對選手訓練進度，中華隊總教練曾豪駒表示，旅日、旅美選手的母隊尚未展開春訓，因此先隨中華隊訓練，後續將依個人行程返回母隊進行訓練。至於尚未報到的旅美球員，預計在2月28日直飛日本宮崎與中華隊會合，其中包含2位混血打者費爾柴德（Stuart Fairchild）、隆恩（Jonathon Long）。此外，資深旅日投手宋家豪昨日未現身春訓，靠量去年季末剛傷癒復出，高機率辭退中華隊，蔡其昌則表示仍在溝通。針對費爾柴德與隆恩的參賽意願，蔡其昌表示，2人目前給予的感覺仍是有高度意願，「他們會有一些想法，我們持續溝通中，像是想不想早一點到。」蔡其昌指出，2位混血球星能否提早報到，必須尊重個人意願與球團態度，雖然只能在宮崎的官辦熱身賽出賽，但若提前報到，至少能讓台灣球迷看到「本尊」，這點並不是沒機會。蔡其昌透露，本屆中華隊證件配額增加至48張，包含球員、教練以及後勤人員，比去年資格賽的39張多出不少，蔡其昌表示，這是去年親自向大聯盟國際副總裁史莫（Jim Small）所爭取的權益，他直言，「有跟史莫說，我們國家那麼照顧選手，也等於照顧你們大聯盟的選手，這應該是好事。但證件發太少，等同照顧可能沒辦法周全，當時的反映是有效的。」本屆中華隊第一階段集訓選在國訓中心，球場經過整修，獲得不少球員、教練的稱讚，此外，國訓中心的伙食一項著名，陳傑憲也大讚選擇多樣且營養均衡，「有蛋白質、牛肉、雞肉、豬肉，燕麥奶、牛奶、豆漿，健康的東西都有，吃的東西蠻好的，國家隊飲食需要兼顧選手營養、健康。」中華隊預計在國訓中心集訓1個月，一直練到農曆年前，僅放4天年假就北上臺北大巨蛋進行第2階段集訓，2月26、27日將交手日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹與北海道日本火腿鬥士，隨後於2月28日前往日本宮崎備戰官辦熱身賽，3月4日移動至東京巨蛋，3月5日迎接預賽首戰。