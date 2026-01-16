我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱孝天（右1）在生日當天轉發粉絲祝賀文，包含F4去年的合體照。（圖／朱孝天IG@kenchu9）

偶像男團F4成員言承旭、朱孝天、吳建豪、周渝民（仔仔），近來相隔12年合體回歸樂壇，不過朱孝天因為與相信音樂撕破臉而被除名，因此新專輯、演唱會等活動，改由另外3位成員與五月天阿信進行。而昨（15）日，朱孝天迎47歲生日，不料曾說與F4不熟的他，竟在IG轉發多個粉絲的祝福貼文，還包含去年的F4合體照，火速引發熱議，還有人聯想到言承旭日前曾在演唱會表示喜歡吵不散的朋友，並點名F3與阿信，獨漏朱孝天。朱孝天在生日當天轉發多個粉絲為他慶生的動態，其中一張，正是他去年合體F4的4人合照，再度引發熱議。事實上，朱孝天曾在直播中提到與F4成員不熟，剛好日前F3與阿信的《F✦FOREVER恆星之城》演唱會中，聊到幾人的友情，吳建豪認為就算不常聯絡，但兄弟一句話就會全力以赴，言承旭則坦言喜歡吵不散的朋友，「喜歡這種就算吵架、就算很久不聯絡，但永遠吵不散的朋友」，並點名了周渝民、吳建豪，以及新朋友阿信，獨漏朱孝天。朱孝天過去曾在直播中坦言，與F4中其他3位成員不熟、關係也不怎麼樣，距離4人上一次聚在一起是2016年，彼此已經9年沒聯絡，而且還自爆接受合體邀約的同時，自己直接退出4人的私人通訊群組，他解釋退群的原因：「你們沒有辦法明白，4個人如果分屬4個公司，或是4個人各自都有不同意見的時候，這個事情會有多複雜」。朱孝天補充說：「跟他們一起工作、唱歌、演戲很開心，但日常生活找不到點」，並澄清F4之間沒有不合，但是他一直認為人與人之間的感情，還是淡淡的就好，此外，朱孝天也坦承身為F4讓自己很不快樂，不過原因跟團員們沒有關係，而是他本來就不適合演藝圈。據悉，朱孝天因常在直播中劇透F4的團體計劃，讓公司相當頭痛，這也使F4的世界巡演因此喊卡，經過團員、公司多次討論後，決定由言承旭、周渝民、吳建豪三人組成「F3」重啟活動。而在被除名後，朱孝天多次隔空開嗆相信音樂，但疑似暗指中國售票平台大麥與黃牛存在不當合作，而影響對方商業信譽，表示會追究造謠方法律責任，朱孝天火速道歉，才讓事件告一段落。