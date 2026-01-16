我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊今日在主場以126：113擊敗紐約尼克，喜迎近期佳績，但當家球星柯瑞（Stephen Curry）的傷情卻為這場勝利蒙上陰影。據ESPN記者Anthony Slater報導，柯瑞在賽後離開球館時出現明顯跛行，隨後證實其遭遇大腿挫傷，「柯瑞在球員通道裡一瘸一拐的，看起來很痛苦。他帶傷上陣，但告訴我這是股四頭肌挫傷。」本場比賽柯瑞出戰33分鐘，展現極高效率，17投10中攻下27分3籃板7助攻。然而，根據ESPN勇士隨隊記者Anthony Slater爆料，柯瑞在比賽結束後走進球員通道時表現得相當痛苦，且腳步明顯不穩。柯瑞隨後向記者證實，他在比賽中遭遇了左大腿挫傷（Thigh Contusion），但他選擇在受傷的情況下堅持打完比賽。目前球團尚未公布他是否會缺席後續賽事，但這對於正處於衝刺階段的勇士隊而言無疑是一大警訊。除了傷病，外界也高度關注柯瑞對隊友庫明加（Jonathan Kuminga）提出交易申請的看法。柯瑞對此顯得十分淡定：「如果你過去3、4年一直關注我們，就會知道我們一直都在應對這類情況。我們在這個領域訓練有素且經驗豐富。」他強調自己非常喜歡球隊目前的氛圍與打法，並對球隊解決問題的能力充滿信心。儘管受傷，柯瑞今日依舊刷新了一項驚人紀錄。這是他生涯第229次達成「單場25+且罰球少於5次」，是NBA史上唯一達成此成就超過200次的球員。總教練科爾（Steve Kerr）在賽後受訪時，談到自己被評為體壇最佳領袖之一，他將功勞全數歸給柯瑞：「要成為好領導者最簡單的方法，就是擁有像柯瑞這樣的搭檔，團隊內部的領導力才是重中之重。」此外，柯瑞也談到了家鄉球隊夏洛特黃蜂決定退役其父親戴爾柯瑞（Dell Curry）30號球衣的消息。柯瑞感性地表示：「對我父親來說，能成為在黃蜂主場享受球衣退役殊榮的運動員，這種致敬方式簡直難以置信，我為他感到驕傲。」勇士隊接下來將密切追蹤柯瑞的傷勢恢復狀況，以確保這位核心支柱能健康地帶領球隊繼續前行。