我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿信（如圖）在成都演唱會現場，把被粉絲認為不祥的粉紅色外套，脫掉和丟掉。（圖／翻攝自小紅書）

五月天主唱阿信與言承旭、吳建豪、周渝民組成的《F✦FOREVER恆星之城》演唱會話題不斷，但近期最讓粉絲揪心的，是一件粉紅色外套。因阿信連續在上海、成都兩站演出中意外摔倒，且巧合的是，兩次他都身穿同一件粉色外套，讓大批粉絲認定這件衣服很干擾，紛紛請願要求丟掉。沒想到阿信真的聽到了，日前在成都站最後一場演出時，阿信在舞台上脫掉粉色外套，隨手往後面一丟，也對觀眾示意：「我已經丟掉了喔！」讓全場粉絲嗨翻。事發經過是始於阿信在成都場演出，當時和吳建豪正熱唱〈離開地球表面〉，一個帥氣的轉身動作，腳卻不慎勾到了身旁吳建豪過長的長袍衣襬，導致重心不穩摔倒。當下吳建豪反應很快地一手把他抓起來，但是粉絲都很心疼和納悶，因為阿信過去在五月天演唱會上，也經常旋轉和跳要，都不曾摔倒，為什麼參與這場演出就摔了兩次？眼尖的歌迷立刻聯想到，上次他在上海站跌落舞台時，身上穿的也是這一件粉紅色外套。於是，許多粉絲紛紛在網路上留言請願，希望換掉那件長擺的粉色外套，阿信聽進去了，他真的在演唱會現場，向粉絲示意丟掉那件外套，而且不是彩排好的橋段，因為現場工作人員一度無法預測阿信要做什麼，直到阿信把外套丟了，工作人員才趕緊撿起來，台下粉絲也一陣歡呼。阿信連續兩次摔跤都沒事，但粉絲和各路好友都很擔心，五月天成員怪獸之前在台中洲際棒球場就曾提及新年願望，是希望大家都身體健康，要大家遠離怪怪的事情要保護自己。阿信開玩笑說：「那如果在舞台上看到怪怪的洞？」怪獸當時再度叮嚀他：「保護自己。」劉若英也在阿信第一次摔跤後回國時，準備了一鍋清燉豬腳麵線讓他過運，希望阿信平平安安，繼續為大家唱歌。