金州勇士隊昨（16）日在主場大通銀行中心以126：113擊敗紐約尼克隊，然而場外的交易風暴卻成為賽後焦點。就在庫明加（Jonathan Kuminga）正式取得交易資格的當天，美媒爆出他已向球團提出交易申請，隨即在聯盟投下震撼彈。對此，勇士兩大核心柯瑞（Stephen Curry）與吉米·巴特勒（Jimmy Butler）在賽後皆大方回應，強調球隊氣氛依然和諧，會支持庫明加的任何決定。本場比賽，去年加盟勇士的「士官長」巴特勒展現極高統治力，全場出賽32分鐘，22投14中、包括1記三分球及罰球5投3中，豪取32分8籃板4助攻與2抄截的亮眼數據。他在關鍵時刻穩住戰局，與下半場回神攻下27分的柯瑞聯手制霸，幫助勇士在近14場比賽中取得10勝，戰績提升至23勝19負，穩居西區競爭行列。主帥科爾（Steve Kerr）賽後盛讚巴特勒：「他的影響力體現在細節中，他完美掌控節奏、不失誤且不斷為隊友創造機會。」談到庫明加在交易解禁首日便遞交申請的傳聞，巴特勒在休息室受訪時表示：「這跟我無關，但我真心祝他一切順利，無論是在這裡還是其他地方，我只希望他能開心。我們更衣室的所有人都愛庫明加，這一點永遠不會改變。」柯瑞則持相似立場，表示交易傳聞並不會分散球隊注意力：「這是一個特殊的情況，我們過去幾天確實有溝通，但並未特意交流交易的事。我們的工作就是繼續打球、繼續贏球，事情總會有結果的。」23歲的庫明加本季場均繳出11.8分與6.2籃板，但因與科爾的戰術體系磨合不順，過去13場比賽皆未能進入輪替陣容。根據NBA規章，庫明加因簽署了兩年4850萬美元的合約，直到1月15日才能被交易。